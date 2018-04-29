Исповедь белоруса: Ради квартиры набрал долгов на $16 тысяч, открыл бизнес – и дело пошло 5 29.04.2018, 13:51

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Житель Жлобина рассказал, как перестал сомневаться и начал действовать.

Вячеслав из Жлобина рассказал onliner.by, как необходимость покупки квартиры изменила всю его жизнь (к лучшему).

Перестали ждать, когда подойдет очередь в исполкоме, и начали действовать

Многим моя история покажется банальной, но для меня это целая победа! Все началось с того, что очередная хозяйка съемных метров попросила нас с женой на выход. Сидя на полу балкона на последнем этаже старой пятиэтажки без лифта, мы то ли злились, то ли обижались на судьбу и все вокруг.

«Что мы делаем не так?» — спросил я у жены, понимая, что до сих пор все шло вроде бы правильно. Я встал на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в далеком 2011 году, будучи студентом Гомельского колледжа железнодорожного транспорта. Жена — еще раньше. Когда мы поженились, очереди объединили. На момент, когда нас попросили съехать, мы были в очереди под номером 900 (из 6000 желающих жить в собственной квартире в нашем небольшом Жлобине). Шесть лет мы только и делали, что ждали — ждали того, что удача в лице государства все-таки повернется к нам. Но чуда не произошло и, как говорили сами госслужащие «Одного окна», «не предвидится».

ФОто: onliner.by

«Инесса, я больше не поеду на съемную квартиру, — сказал я жене, глядя вниз с пятого этажа. — Лучше в долгах как в шелках, чем опять одно и то же: снова тащить двухметровый холодильник и стиральную машину вниз, по узким пролетам старой хрущевки. Можно взять в долг, если не хватит, оформим кредит».

Долги и кредиты

Решили так и сделать. Сразу большую сумму (которой бы хватило на однокомнатную квартиру) вряд ли кто одолжит. На наше счастье, среди знакомых нашелся человек, имевший некоторые накопления. Поговорили, и он дал нам $10 000, еще $1000 взяли в долг у другого товарища. Но этой суммы было явно недостаточно, чтобы приобрести хоть какое-нибудь жилье. Несмотря на это, мы уже начали подыскивать квартиру.

Однокомнатная квартира в нашем городе на то время стоила в пределах $18—24 тыс. по курсу. А у нас на руках была всего половина суммы. Что делать, непонятно, но мы все равно искали квартиру дальше. Пересмотрели много вариантов в интернете и поняли: на то, что хотим, и близко не хватает. Рассчитывать можно разве что на малосемейку, и то с трудом. Наконец нашли один вариант: первый этаж, ремонта нет, да и никогда не было! Но в целом квартира хорошая, большая: 45 «квадратов».

ФОто: onliner.by

«Сколько хотите?» — спросил я. «$18 000», — ответила хозяйка квартиры. «Дорого, ремонта нет, тут еще тысяч десять вложить надо. Но за $16 000 заберем», — сказал я в шутку с серьезным лицом, понимая, что денег все равно нет. «Хорошо», — согласилась хозяйка.

ФОто: onliner.by

Меня разрывало изнутри: то ли от того, что я такой крутой, умею торговаться по-крупному, то ли от того, что это все равно ничего не решало.

«Хорошо, мы еще подумаем и вам позвоним», — сказал я, и мы ушли.

Обсуждали с женой долго, сомневались. В итоге решили: возьмем в кредит $5000 по курсу. Я и без того часто бывал в банках, но то, что началось с этим кредитом «на покупку жилья», просто не передать словами: каждодневные поездки в филиалы, поиск поручителей, замена поручителей, обновление справок, изменение справок, замена справок — справки, справки, справки. Кредит давали тогда под 15% на первые два года, а потом +3% к ставке рефинансирования. Помню, хотел уже плюнуть и уйти, но сдержался.

Свои метры и глобальный ремонт

4 апреля 2017 года это случилось: мы с женой стали собственниками своей квартиры. Однокомнатной, но своей! Однако беда заключалась в том, что квартира была совершенно непригодна для жизни. Необходимо было что-то предпринимать. Я планировал сделать легкий ремонт на первое время, благо жена отговорила: не сделаем сейчас — не сделаем еще лет пять.

ФОто: onliner.by

Начался ремонт — и пошли новые долги! К этому моменту мы уже задолжали солидную сумму и людям, и банку, но решили не отступать. Через пару месяцев, когда переделка была в самом разгаре, я осознал, что долги за плечами немаленькие, а зарплата — наоборот (хоть я и работал на железной дороге). Не понимаю, как эта мысль не пришла мне в голову раньше. Но что есть, то есть. Вдобавок я еще на юридическом учусь, причем платно. Бросать не хотел, так как это мечта детства.

ФОто: onliner.by

Переломный момент

На тот момент ситуация была критическая: наших с женой зарплат хватало только на то, чтобы погасить кредит и максимум купить каких-нибудь стройматериалов. Я начал думать. У меня давно была одна идея для бизнеса, причем проверенная, но на нее нужны что? Конечно, деньги! И то, что нам не потянуть прежние долги, меня не останавливало: выбора не было! Понятно, что в долг уже никто не даст. Да даже саму идею никто не поддерживал. «Какой бизнес, ты сума сошел? У тебя и так выше крыши долгов — хочешь засесть еще дальше? А если не выгорит?» — отговаривали знакомые.

Я все равно пытался раздобыть где-нибудь денег, однако все шло к тому, чего я так не желал: опять банк, опять кредит. Но жена поддержала меня, и вы даже не представляете, сколько сил придает эта маленькая поддержка. Банк дал кредит без проблем, но уже не тот, а другой — коммерческий под бешеный процент, с разными комиссиями и страховками.

ФОто: onliner.by

Шел июнь, жара и бессонные ночи. Я купил оборудование, оформился, начал работать. Все, что мной двигало, — это большие долги! В этот бизнес я вложил все. Как говорится, или пан, или пропал, пути назад нет! Офис сделал в квартире — в пыли, зато бесплатно. Работал днем и ночью — все свободное время, когда не был занят на «железке». Как бы ни хотелось, все, что я испытал за этот период времени, не передать. Но главное — бизнес пошел! Деньги начали появляться, а долги — отдаваться. Я был так увлечен возвратом денег, что буквально жил этим, сбрасывая с себя долг за долгом.

Первое время я занимался фотосувенирами под заказ. Бизнес начал расширяться, к делу подключилась жена. Сейчас у нас в штате четыре человека, мы находимся в топе в своей нише и только растем. С «железки» я не ушел: деньги не лишние. К тому же собрал документы на имущественный налоговый вычет, и теперь мне еще должны вернуть уплаченного подоходного налога на сумму около $2 тыс. по курсу.

Сейчас я в стадии открытия магазина автозапчастей по франшизе, жена планирует открыть магазин детской одежды. С долгами мы полностью рассчитались, осталась только малая часть кредита. Когда мне говорят: «Слава, у тебя что, уже волосы седые появились?» — возникает то ли гордость, то ли спокойствие — оттого, что за один год произошло то, чего я ждал всю свою жизнь, хоть мне и 26.

Пусть моя маленькая история будет толчком к действию всем тем, кто устал от постоянных неудач и разочарований, как бы пафосно это ни звучало. Она доказывает, что все зависит от вас самих, никогда не надейтесь на кого-то, тем более не ждите помощи. Берите все в свои руки и дерзайте, и я более чем уверен: все получится!