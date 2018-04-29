Юрий Стыльский: Продам свои картины, если за коммуналку будет нечем заплатить 1 29.04.2018, 14:32

Юрий Стыльский

Лидер группы «Дай дарогу!» рассказал, как у него получается жить в свое удовольствие.

Юрию Стыльскому перевалило за 40. Считай, полжизни он отдал группе «Дай дарогу!» - на концерте в Минске 8 мая музыканты отметят 20-летие. За это время Юре не раз предлагали уехать за границу, но он решил остаться в любимом Бресте. Здесь он катается на роликах, изображает на картинах обнаженных девушек, ходит с мамой по магазинам и в целом живет в свое удовольствие, пишет kp.by.

- Юра, расскажи про свою маму. У нее, похоже, своя армия фанатов! Как только появляется ее фотография в Инстаграме, все тут же передают ей привет.

- Мою маму зовут Майя Николаевна, и для своего возраста она одна из самых бодрых женщин на планете! Любит черный хлеб с маслом, без конца занимается уборкой. В свободное время кормит птиц. И ждет, пока сын появится дома. А я объявляюсь раз в неделю, бывает, чаще. Мы тут же прыгаем ко мне в «мерс» и едем по магазинам. Это любимая развлекательная программа. Иногда я привлекаю ее в качестве оператора - заманухи получаются безошибочные!

- Я часто вижу ее на твоих концертах. Какие песни ей нравятся? Она тебе никогда не делала замечания: «Юра, ужас, маты в песне!» или «Оденься красивенько!»?

- Да нет, мама все понимает. Думаю, у нее нет любимых хитов, ей просто нравится мое творчество. Концерты она любит, потому что там своя атмосфера и много поющих людей. А если Юра одет в грязную или дырявую одежду - значит, так надо, Юра знает, что сейчас рулит.

- А на твой концерт в Минск 8 мая она приедет?

- Я не хотел бы ее дергать. Ей в Бресте лучше. Может, она и захочет, но не надо. Дорога в Минск длинная, а она уже пожилая тетя у меня…

- У вас с мамой сейчас хорошие отношения, но так, наверное, было не всегда?

- О да, в подростковом возрасте мама со мной, конечно, попарилась. Учиться я особо не хотел, поведение всегда было неуд. На родительских собраниях ей частенько приходилось краснеть за меня. Папу переживания такого рода не касались никогда… А теперь, конечно, маму вопрос моего тунеядства тревожит. Но я об этом как раз забочусь, все будет хорошо.

- Ладно тунеядство. Признайся - мама пристает: «Юра, ну когда ты уже женишься, я жду внуков»?>

- Ну да, она говорит: «По-моему, уже пора, Юра, не затормозил ли ты?» Мол, когда ты уже возьмешься-то за голову? Кстати, песню «Велик» она придумала, хотя она не знает об этом. Там есть слова: «А мама говорит жениться, мне пора остепениться». Но вообще у нее есть внуки - у меня же старшая сестра. Так что она полноценная бабушка. Дело сделано! Остается только закрепить результат мне. Думаю, это не за горами.

- Тогда почему песни про любовь у «Дай дарогу!» такие грустные?

- Потому что, если тебя с твоим молодым человеком не скрепил ребенок, все это заканчивается очень печально.

- Только поэтому?

- У меня есть история. Я как-то по юности это дело не проконтролировал… И вот, спустя 15 лет узнал, что у меня есть сын Антонио. Он живет с мамой и ее мужем в Италии, в Генуе, на берегу моря. У них все хорошо, автомобиль замечательный. Ездят в горы, во мне не нуждаются ни капельки. Жалко, конечно, что я никак не участвовал в воспитании, и что мама не уведомила меня о сыне. Она сказала: «Нам от тебя ничего не надо, будь здоров». Вот и все. Мы с ней созваниваемся в скайпе. Антон немножко стесняется. Может, она его так воспитала - типа, папка у тебя отмороженный. Это грубо говоря, а как на самом деле - я не знаю. Он на меня немножко злится, потому что я его как бы бросил.

«ШМОТОЧНИК И ДРУЖИТ С ГОПНИКАМИ»

- Тебя поклонницы поджидают у дома?

- Раньше бывало. Но не то чтобы я прямо разгонял очереди у подъезда. Бывало, посылки присылали. Майки, конфеты всякие. Открытки, записки в двери вставляли. Но это все даже приятно.

- Что из этого было самое экстраординарное?

- Когда-то цветными стикерами заклеили мне дверь в квартиру, поздравляли таким образом с днем рождения. И мелом что-то написали на выходе. Не хватало только оркестра! Сам не знаю, почему именно это вспомнил, обычно у меня память тугая на такие события.

- А напомни смешную историю про встречу с твоей, назовем ее так, антифанаткой.

- Это было случайное знакомство в центре Бреста. Просто заговорил с какой-то девушкой. Мы начали обсуждать предпочтения в музыке. Я спросил: «Группу «Дай дарогу!» знаешь?» И она говорит: «Да, там вокалист - дебил полный, двух слов без мата нормально связать не может, шмоточник, СПИД у него, и дружит он с какими-то гопниками». Я тогда ничего ей не сказал, а потом мы познакомились с ней плотнее, и ей стало очень стыдно.

- Извинилась?

- Нет, просто смеялась.

- А кто те девушки на твоих картинах?

- Мои подруги, которые захотели, чтобы в истории остались не только их фотографии, но и их изображения два на полтора метра маслом на холсте. Они у меня пока лежат. Не знаю, может, я их потом девушкам раздарю. Продавать их не собираюсь. Если только кто-то предложит большую сумму за них.

- Это сколько?

- Ну, около 5 тысяч долларов. Тогда я задумаюсь. Одну из картин я продал почти за 1,5 тысячи в Бресте.

- А за меньшие деньги хотят купить?

- Да, кто-то мне предлагал… То ли за 500, то ли за 700 баксов. Я сказал, что не хочу, не надо мне эти деньги. Если буду нуждаться и надо будет за коммуналку заплатить - тогда продам. Ну что деньги… 700 баксов я профукаю за два дня. А картина останется.

Скоро «Дай дарогу!» обещает выпустить «бомбический» клип. В соцсетях Юрий Стыльский уже публиковал фотографии со съемок. Юра предстает в образе безумного старика в ватнике и очках.

- Это будет жизненная история, клип на нашу новую песню. Не буду раскрывать карты, но я уверен, что это будет лучшая наша работа. Режиссер клипа - Владимир Кивачук. Мы задействовали много сил. К съемкам готовились почти три месяца, ну а сняли за три дня. Это апогей всего нашего 20-летнего творчества.