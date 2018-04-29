Завтра в Беларуси – до 29 градусов тепла 2 29.04.2018, 14:34

В понедельник ожидается летняя жара и грозы.

Грозы ожидаются 30 апреля в отдельных районах Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается, что в понедельник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории, а днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер будет южный умеренный, при грозах — порывистый. Ночная температура воздуха составит 9−15 градусов тепла. Днем прогнозируется 23−29 градусов со знаком плюс.