закрыть
29 апреля 2018, воскресенье, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Завтра в Беларуси – до 29 градусов тепла

2
  • 29.04.2018, 14:34

В понедельник ожидается летняя жара и грозы.

Грозы ожидаются 30 апреля в отдельных районах Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается, что в понедельник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории, а днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер будет южный умеренный, при грозах — порывистый. Ночная температура воздуха составит 9−15 градусов тепла. Днем прогнозируется 23−29 градусов со знаком плюс.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский