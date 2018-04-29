«Пробуждение»: Студенты заблокировали главные дороги в Ереване 1 29.04.2018, 14:48

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Фото: reuters

Протестная акция в столице Армении набирает обороты.

Сторонники лидера парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна в воскресенье, 29 апреля, вышли на очередное протестное шествие в Ереване. Следуя призыву оппозиционного политика, участники акции начали перекрывать автодороги в столице и в областях Армении, сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, на улицы Еревана вышли сотни демонстрантов, они блокируют дороги мусорными баками и скамейками. Сообщается, что к шествию также присоединились студенты всех ереванских вузов. "Нашу акцию мы назвали "Пробуждение". Это пробуждение студенчества", - заявил один из организаторов студент Давид Петросян.

Участники планируют продолжать шествие до 16 часов по местному времени, а затем собраться на митинг на площади Республики в центре Еревана. О проведении митинга Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook. "Ожидается чрезвычайно важный митинг, и мы должны показать нашу решительность, показать, что нас невозможно сломить", - подчеркнул политик.

ФОто: DW

Три из четырех партий в парламенте - за Пашиняна

Ранее три из четырех партий в парламенте Армении заявили о том, что поддержат Никола Пашиняна на предстоящих выборах премьер-министра страны. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Официального объявления о поддержке Пашиняна от РПА не последовало.

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.