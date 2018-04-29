В Могилеве нашли могилы родственников президента Израиля 29.04.2018, 15:22

Состояние большинства из них требует срочного вмешательства.

Могилы родственников нынешнего президента Израиля Реувена Ривлина обнаружены на еврейском кладбище Могилева, передает svaboda.org.

Местные исследователи еврейской прошлого, опираясь на сведения из книги «Генеалогия семейства Ривлиных», а также энциклопедические сведения, утверждают: похороненные на кладбище купцы Арон-Элиэзер и Хаим Симховичи - родственники главы израильского государства. Как и Реувен Ривлин, они происходят из древнего рода, корни которого уходят в XVI век к святому раби Иосифа.

Большинство подписантов Декларации независимости Израиля - люди из Беларуси. Белорусское происхождение имеют четыре президента Израиля, также на белорусском земле жили родители четырех израильских премьеров.

Могилевские родственники Реувена Ривлина: купцы, филантроп, библиофил

Исследователь еврейской истории Александр Литин говорит, что копию книги «Генеалогия семейства Ривлиных» прислал ему из Израиля бывший могилевчанин, историк Евгений Айзенберг.

«Евгений отыскал имена своих предков в каталоге старых захоронений еврейского кладбища, составленного еврейской общиной и выложенного в интернет. Он сопоставил каталог со списками из книги и обнаружил сведения о могилевских родственниках Реувена Ривлина», - рассказал историю находок Литин.

Родственником Симховича, добавил он, а через них и Ривлина является почетный гражданин Могилева купец, филантроп и библиофил Шмарьяху Цукерман, который был отцом жены Хаима Симховича. Он также похоронен на еврейском кладбище.

По словам Литина, в общественном объединении «Могилевская еврейская община» собирают сведения об известных лицах, которые похоронены на еврейском кладбище, «чтобы сделать общедоступной информацию, прежде всего для могилевчан, кто покоится на одних из самых старых городских кладбищ и какой вклад они сделали в развитие города».

Каждой шестой могиле на еврейском кладбище грозит уничтожение

В прошлом году активисты общины закончили катологтзацию захоронений на двух могилевских кладбищах. На еврейском описаны более 600 старых могил. Более сотни под угрозой уничтожения, поскольку новая редакция закона «О погребении и похоронном деле», принятая в 2015 году, дает местному специализированному комбинату право демонтировать и утилизировать надгробные сооружения, «когда степень разрушения исключает ремонт и восстановление».

Предприятие развесило объявления на кладбище, в которых говорится, что те, кто имеет на них захоронения, обязаны «привести надгробные сооружения в надлежащее состояние» до 22 июня 2018 года.

Отыскать всех родственников захороненных и восстановить надгробия за два года, которые давались новым законом, было невозможно, говорят в еврейской общине. Большинство надгробий на исторической части кладбище потеряны навсегда, а значительное количество уцелевших повреждены.

Среди таких - разбитое надгробие еще одной родственницы Ривлина - Анны Симхович. Повален памятник и на могиле Шмарьяху Цукермана. Уцелели памятники на могилах Элиэзер и Хаима Симховича.

Чтобы спасти старые надгробия общественные и религиозные еврейские объединения города обратились в Могилевский горисполком, чтобы тот «остановил разрушение исторических объектов». Они проинформировали о проблеме посольство Израиля, Союз белорусских еврейских организаций, а также Иудейское религиозное объединение.

Председатель Общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович сообщил, что по его сведениям, Могилевский облисполком разослал по районным музеям области информационное письмо с приказом подготовить справку о еврейских кладбищах, которым необходимо придать статус историко-культурных ценностей. Охранного статуса они не имеют.

15 мая в Могилев планирует приехать посол Израиля, чтобы осмотреть еврейские кладбища.