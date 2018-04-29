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Работники МТЗ воровали с завода с помощью мусоровозов

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  • 29.04.2018, 15:45

За один день удалось вывезти пять тонн изделий из драгоценных металлов.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями столичной милиции задержало работников Минского тракторного завода, которые воровали с предприятия дорогостоящее оборудование.

Чтобы его вывести, мастер цеха договорился с охранником и водителем заводского мусоровозов.

Первый контролировал погрузку, охранник не мешал вывозу краденого, а водитель мусоровоза по дороге на свалку отклонялся от маршрута и выгружал похищенное в месте, где ждали покупатели.

По сообщению пресс-службы минской милиции, всего за один раз в машине под слоем мусора с территории завода вывезли более 5 тонн изделий из драгоценных металлов.

Общую стоимость потерь завода оценили в сумму более Br 60 тысяч. Это кража в особо крупном размере, милиция завела соответствующее уголовное дело. Сотрудников завода задержали, они сейчас в изоляторе временного содержания.


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