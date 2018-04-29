«Адмирал Кузнецов» – покрасить и выбросить 3 Виталий Кононенко, cont.ws

29.04.2018, 16:10

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Блогер - о модернизации единственного российского авианосца.

Коммерсант сообщает, что единственный наш авианосец, Адмирал Кузнецов, собираются мо-дер-ни-зи-ро-вать! По информации “Ъ”, цена контракта составляет 55–62 млрд рублей. Закончат в 2020. То есть за год потратят миллиард долларов, если не получится как с Олимпиадой, “Зенит Ареной” и Восточным (когда цена выросла как тесто в невесомых современных батонах “Ашана”).

Мне почему-то сразу вспомнилось, как в начале двухтысячных мы стояли на очереди на квартиру уже как 20 лет. Всё надеялись что наш дореволюционных дом снесут и нам дадут, наконец, нормальное жильё!

И тут, внезапно, нам начали менять батареи с трубами во всём доме и красить его внутри и снаружи (даже, кажется, крышу с подвалом ремонтировать начали, не помню точно). В общем, капитальный ремонт.

Я расстроенно сказал отцу: «Не видать нам нового жилья, так и будем прозябать в тесноте», на что отец мне радостно ответил: «Скоро снесут!».

Я наивно удивился «как так!». Отец со знанием дела и жизненным опытом заявил – нет лучше способа украсть деньги, чем что-то отремонтировать и потом сразу уничтожить. Не проверишь, что было сделано, с каким качеством и сделано ли вообще. Гарантию соблюдать не надо. Идеально! И Гениально!

Так и произошло. Через несколько лет (года 2-4) нам объявили, что дом сносят, а на его месте будут строить улучшенный. (Ну чем не Осколково)

Казалось бы, причём здесь Адмирал Кузнецов? Совпадение? – Не думаю!

Позволю себе немного покритиковать наших судостроителей.

Мне стыдно критиковать людей со сниженными талантами, но не критиковать я не могу, так как хотел бы спасти Русь от России.

Для начала, непонятно, зачем такой слабой стране как РФ авианосец?

В Индии есть поговорка: «Хочешь разорить раджу – подари ему белого слона. Отказаться нельзя – прокормить невозможно!».

Авианосцы нужны проецировать силу на другом конце мира. Скажем, захотели русские побомбить Аргентину. Допотопный Су-35 терминатор туда не долетит. На Ту-160 не налетаешься – ресурсов двигателя не хватит, да и собьют их без прикрытия.

Но какие у РФ интересы в Аргентине? Никаких. У слабых не может быть интересов!

Ну ладно. Мы дистрофики, но в тельняшках! Знаете, бывают такие ходят по улице мотивированные алкаши, которых ветром шатает, и орут на всех матом и угрожают. Но их никто не бьет, так как западло бить обиженных жизнью.

Но допустим мы такие и решили построить авианосец.

Начать надо с того какой авианосец россиянам нужен.

Во-первых, он должен быть большой, так как 11 авианосных групп мы себе всё равно не построим, но хотя бы один должен быть лучше, чем у врагов.

Смотрим:

Джеральд Форд, США

Джеральд Форд, США

Крыло: БОЛЕЕ 75 самолётов, Водоизмещение: 110.000 тонн, длина 337 метров, скорость более 30 узлов. Крутая электромагнитная катапульта. Радиус использования не ограничен (Весь мир).

Адмирал Кузнецов, РФ

Крыло: 32 самолёта (по факту 12 Су33,а 20маломерных и недалёких миг29 нет), Водоизмещение: 55.000 тонн, длина 305 метров, скорость 18 узлов (29 если кратковременно пуская двигатель в разнос). Катапульты нет. Радиус использования 15700 (До Аргентины может не доплыть, даже если самоубийственно возьмёт билет в 1 конец)

Принц Уэльс, Англия

Адмирал Кузнецов, РФ

Крыло: от 40 до 70 самолётов, Водоизмещение: 65.000 тонн, длина 280 метров, скорость более 25 узлов. Катапульты нет. Радиус 19000 километров. (Почти весь мир – 1000-5000 километров не хватило).

Адмирал Кузнецов, РФ

Вот и скажите, зачем нам чинить старый запорожец в котором латать – не за что хватать?

Виталий Кононенко, cont.ws