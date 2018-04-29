Строителей, оскорбивших противника аккумуляторного завода, оштрафовали 1 29.04.2018, 16:36

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В суде оба строителя признали свою вину и извинились перед правозащитником Романом Кисляком.

В суде Брестского района 28 апреля рассматривались административные дела в отношении брестчанина Игоря Дихтяренко и жителя Пружанского района Сергея Карпызо. Они обвинялись в том, что вечером 5 апреля у стройплощадки аккумуляторного завода «АйПауэр» оскорбили правозащитника Романа Кисляка, который приехал к заводу, чтобы снимать на видео конфликт между противниками аккумуляторного завода и строителями, передает b-g.by.

Во время процессов оба признали свою вину и извинились перед правозащитником. С учетом этого судья Суходольская поинтересовалась у Романа Кисляка, не хочет ли он пойти на мировую, но тот не согласился.

В итоге оба признаны виновными. Дихтяренко должен оплатить минимальный штраф, предусмотренный статьей «Оскорбление», — 1 базовую. Карпызо, который в этом году был оштрафован за вождение автомобилем без техосмотра, — 2 базовых.

Роман Кисляк сообщил, что подаст заявление по поводу культуры строителей в Брестский облисполком, который осуществляет общий контроль в соответствии с Законом «О свободных экономических зонах».

Напомним, конфликт между строителями и активистами разгорелся из-за того, что последние вызвали к стройплощадке ГАИ, которая оштрафовала строителей, припарковавших свои машины с нарушением правил дорожного движения.