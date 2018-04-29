Названа самая счастливая нация Европы 3 29.04.2018, 16:46

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Опрос проводился в 28 странах-членах ЕС, среди 28 тысяч человек.

Самой счастливой нацией в Евросоюзе оказались ирландцы. Об этом свидетельствуют данные опроса «Евробарометра», который провела социологическая служба Европейской комиссии, передает etcetera.media.

СЧАСТЬЕ. По результатам опроса выяснилось, что 97% ирландцев чувствуют себя счастливыми людьми. В то же время, наименее счастливой нацией в ЕС оказались румыны – счастливыми себя чувствуют 59% граждан, при среднем показателе всех стран Евросоюза в 83%.

ЗДОРОВЬЕ. Ирландцы также оказались самой здоровой нацией. Около 92% опрошенных считают, что у них хорошее здоровье. Самый низкий показатель здоровья в Латвии – всего 14% граждан чувствуют себя здоровыми. Средний показатель здоровых граждан по ЕС – 78%.

ВОЗМОЖНОСТИ. Около 85% европейцев отметили слишком большую разницу в доходах среди населения граждан. За исключением Дании, во всех странах ЕС более 60% населения хочет, чтобы правительство это изменило. Кроме того, большинство европейцев уверены в том, что у граждан их стран равные возможности. Однако, если рассматривать индивидуально, то существуют несоответствия. В Дании о равных возможностях говорит 81% граждан, тогда как в Греции – всего 18%.

Опрос проводился в 28 странах-членах ЕС, среди 28 тысяч человек.