«Сила не в силе, сила в правде» 3 29.04.2018, 17:06

1,092

Фото: baj.by

На могиле Павла Шеремета открыли памятник.

Памятник выполнен в виде бронзового листа бумаги, зажатого в камни. Авторы мемориала: скульптор Константин Селиханов и архитектор Алексей Голяков. Церемония открытия памятника прошла в воскресенье, 29 апреля, на Северном кладбище под Минском, передает baj.by.

Фото: baj.by

- Идея, лежащая в основе памятника, хорошо характеризует внутреннюю сущность Павла. Это борьба с системой. Системой, с которой Павел боролся за правду, за демократическое общество, за свободную, правдивую прессу.

Фото: baj.by

Его путеводной звездой всегда были библейские слова «Сила не в силе, сила в правде». Эти слова и выбиты на камне. Гранитный памятник и бронзовый лист журналистской бумаги, который пробивается через такую же тяжелую, как это глыба, систему, - сказала во время церемонии мать Павла Людмила Шеремет.

Фото: baj.by

Во время открытия мемориала присутствовали друзья и родные Павла Шеремета, а также коллеги-журналисты.

Фото: baj.by

- Если говорить без пафоса, то Павел был очень коммуникабельным и контактным человеком. После этого убийства мы потеряли интересного, очень близкого друга. Потеряли человека, с которым работали вместе и всегда имели возможность общаться в Киеве, Москве или Вильнюсе. Если в Беларуси происходили какие-то важные события, в интернете всегда являлись актуальные и точные статьи Павла. Вот это, к сожалению, мы потеряли вместе с убийством Павла.

Фото: baj.by

Но не исчезла то, что делал Шеремет. Сайт, который он основал и который редактировал долгое время, работает и является важной частью в белорусском медиапространстве. Поэтому я рад, что дело Павла Шеремета по-прежнему живет, - сказал председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

Фото: baj.by