Экологи обеспокоены запуском в РФ первой плавучей АЭС «Академик Ломоносов» 3 29.04.2018, 17:14

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Путь российской плавучей АЭС пройдёт через эстонские, датские, шведские и норвежские воды.

Российская плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" вышла из Санкт-Петербурга и направилась в сторону Мурманска. Её путь пройдёт через эстонские, датские, шведские и норвежские воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетя на сайте "Гринпис России".

"Академик Ломоносов" - это первая в мире плавучая атомная электростанция, с помощью которой планируют обеспечивать энергией населённые пункты. Мощность в 70 МВт плавучей станции обеспечивают два модифицированных судовых реактора. Когда "Академик Ломоносов" доберётся до Мурманска, где живёт 300 тысяч человек, в него погрузят ядерное топливо и запустят реакторы. Уже в 2019 году планируется отбуксировать его на 5000 км по Северному морскому пути и ввести в эксплуатацию вблизи порта Певек на Чукотке.

"Появление плавучей АЭС вызвано отнюдь не реальными потребностями Чукотки. Сейчас говорят о том, что плавучая АЭС могла бы там работать как демонстрационный экспонат для потенциальных зарубежных заказчиков, хотя там есть значительный потенциал для использования энергии ветра", - комментирует Рашид Алимов, руководитель проекта энергетической программы Гринпис России.

Ещё год назад Росатом планировал загрузить топливо и испытать ПАЭС прямо на "Балтийском заводе" в центре Санкт-Петербурга. Однако испытания перенесли из-за протестов людей, а также из-за давления со стороны стран, имеющих выход к Балтийскому морю, которые видели угрозу в транспортировке ядерно- и радиационно опасного объекта.

"Испытывать ядерный реактор в таком густонаселённом районе, как центр Петербурга, по меньшей мере безответственно. Тем не менее перенос испытаний этого "ядерного Титаника" подальше от глаз общественности не делает его менее опасным", - прокомментировал Ян Хаверкамп, ядерный эксперт Гринпис Центральной и Восточной Европы.

По данным российской прессы, "Росатом" планирует создать линию по серийному производству плавучих ядерных реакторов. Компания якобы уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Среди прочих целей плавучие атомные электростанции призваны обеспечивать электроэнергией разведку нефти и газа.

"Плавучие атомные электростанции в основном планируют использовать вблизи береговых линий и мелководья. Атомная станция не может перемещаться сама и имеет плоскодонный корпус, поэтому, вопреки заверениям в её безопасности, она особенно уязвима для цунами, а ведь есть и другие серьёзные риски: суровые ледовые условия, опасность терроризма, ядерные отходы", - добавил Ян Хаверкамп.