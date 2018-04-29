Иранские фанатки переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбол 29.04.2018, 17:39

Девушки, перехитрившие полицию, присутствовали на трибунах с накладными бородами и бровями.

«Персеполис» стал чемпионом Ирана. Чтобы попасть на важнейший матч против «Сепидруда» (3:0), несколько фанаток замаскировались под мужчин, пишет «Трибуна».

После игры победителей наградили:

И девушки, перехитрившие полицию, присутствовали на трибунах – с накладными бородами и бровями, в париках и мужской одежде.

После Исламской революции в конце 1970-х женщинам не разрешают смотреть игры мужских команд – среди участниц ЧМ-2018 подобный запрет действует только в Иране.

В начале марта полиция даже арестовала 35 девушек, пытавшихся пробраться на дерби между «Эстеглалом» и «Персеполисом».

Несколько раз за прошедшие десятилетия вопрос допуска на трибуны обсуждался, но меры только ужесточают: с 2012-го женщинам нельзя смотреть еще и мужской волейбол.