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Иранские фанатки переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбол

  • 29.04.2018, 17:39

Девушки, перехитрившие полицию, присутствовали на трибунах с накладными бородами и бровями.

«Персеполис» стал чемпионом Ирана. Чтобы попасть на важнейший матч против «Сепидруда» (3:0), несколько фанаток замаскировались под мужчин, пишет «Трибуна».

После игры победителей наградили:

#persepolisfc #champion #11 #حالاحالاقهرمانیم

Публикация от [ALINKIN PARK] (@alishifteh)

И девушки, перехитрившие полицию, присутствовали на трибунах – с накладными бородами и бровями, в париках и мужской одежде.

После Исламской революции в конце 1970-х женщинам не разрешают смотреть игры мужских команд – среди участниц ЧМ-2018 подобный запрет действует только в Иране.

В начале марта полиция даже арестовала 35 девушек, пытавшихся пробраться на дерби между «Эстеглалом» и «Персеполисом».

Несколько раз за прошедшие десятилетия вопрос допуска на трибуны обсуждался, но меры только ужесточают: с 2012-го женщинам нельзя смотреть еще и мужской волейбол.


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