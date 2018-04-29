Путин нацелил внимание на еще одну страну 29.04.2018, 18:00

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Российские СМИ утверждают, что Гренландия вскоре станет независимой страной и это будет огромным «плюсом» для РФ.

В частности, как пишет "Взгляд", выборы в Гренландии привели к победе сепаратистов, и теперь отделение этого острова от Дании лишь вопрос времени, пишет bzns.media.

"Европейские СМИ привычно обвиняют в происходящем Россию и даже СССР. Это не так, но независимость Гренландии действительно несет для нас потенциальную выгоду", - указано в публикации.

При этом отмечается, что у Дании нет ледокольного флота, и "после потери Гренландии она выпадает из клуба стран, которые оспаривают у России Арктику и Северный морской путь".

При этом также упоминается еще один якобы важный для России факт - в Гренландии есть американская военно-воздушная база Туле, обросшая мифами в стиле "Секретных материалов" (однажды там потеряли атомную бомбу – и до сих пор найти не могут).