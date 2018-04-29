Водительские привычки, которые угробили не один автомобиль 29.04.2018, 18:05

Автомобиль «загоняет в гроб» его же хозяин своими вредными привычками.

Разбитые дороги, реагенты, бодяга на заправках – далеко не полный перечень факторов, которые существенно укорачивают жизнь любого автомобиля. О них все знают, и как могут, стараются минимизировать возможный ущерб. Но вот кто защитит автомобиль от самого водителя? Мало кто знает, но вернее всего, автомобиль «загоняет в гроб» его же хозяин своими вредными привычками, пишет autonews.ua.

Пустой бак

Достаточно вредная привычка, свойственная автомобилистам скорее по незнанию. Никогда не стоит опустошать досуха топливный бак, особенно если автомобиль прожил уже не один год. Если автомобилист не воспитал в себе привычки своевременно и много заправляться, он рискует потратить не малые суммы на ремонт всей топливной системы. В идеале, банк всегда быть заполненным хотя бы на 1\4 от своего объема. Стоит также знать, что заправлять лучше сразу и полностью, а не несколько раз и по чуть-чуть.

Перегруз автомобиля

После покупки автомобиля стоит выяснить, какую именно массу нагрузки он способен вынести. Перегруз является настоящим убийцей автомобилей. Не стоит слишком сильно нагружать машину, ведь это способствует ускоренному разносу, более того, существенно повышает риски для жизни и здоровья водителя и пассажиров в случае ДТП или просто экстремальной ситуации на дороге.

Небрежное вождение

Сложно поверить, однако это действительно вредная привычка свойственная очень многим водителям. Слишком резкий старт. Слишком резкий тормоз. Езда на непрогретом авто. Все это и многое другое сделанное без особой, реальной нужды способствует разносу деталей, сокращая срок жизни автомобиля.

Ручной тормоз

Многие водители ошибочно полагают, что ручной тормоз следует использовать только в том случае, если автомобиль остается на склоне. Использовать «ручник» в этих ситуациях действительно нужно, для того, чтобы автомобиль никуда не укатился. Однако, не стоит пренебрегать использованием этого вида тормоза и ситуациях когда машина стоит на ровной, прямой поверхности. Почему? Да потому, что ручной тормоз позволяет существенно сократить нагрузку на сцепление автомобиля, а значит, продлит его жизнь.

Рука на рычаге

Некоторые водители утверждают, что если систематически класть руку на рычаг коробки передач, это плохо сказывается на самой коробке. Настолько это справедливо? Сказать на самом деле сложно. Однако, одно известно точно, если оставлять всего одну руку на руле во время езды, существенно повышается риск ДТП, а что сильнее может навредить автомобилю на дороге, чем столкновение с другим автомобилем?