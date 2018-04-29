Белорусы завоевали два «серебра» на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте 29.04.2018, 18:19

Фото: fig-gymnastics.com

Этап Кубка мира проходил в итальянской Брешии.

Белорусские спортсмены завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в итальянской Брешии. В соревнованиях среди мужчин Олег Рябцев показал второй результат — 60,070 балла, передает БелТА.

Первое место занял китайский атлет Дон Дон — 60,043 балла. В синхронных прыжках среди женщин белоруски Анна Гончарова и Мария Махаринская также удостоились серебряных медалей — 49,405 балла. Победили в соревнованиях дуэтов китайские спортсменки Жу Ксюин и Жу Шоули — 50,235.

В индивидуальных прыжках среди женщин у Анны Гончаровой четвертое место. С результатом 55,090 белоруска уступила Жу Ксюин (второе место) и Жу Шоули (третье место), а также победительнице из России Ирине Кундиус (56,760).