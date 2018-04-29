В Ереване лидер оппозиции возглавил колонну протестующих 29.04.2018, 18:25

ФОто: РБК

Протестующие несут флаги и скандируют «Никола в премьеры».

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян возглавил колонну протестующих в центре Еревана. Об этом сообщает РБК.

Протестующие двинулись с площади Франции в Ереване по проспекту Маштоца. Движение в сторону центра перекрыто. Колонна состоит из около 2 тыс. человек. Они несут флаги и скандируют «Никола в премьеры». Один из участников протеста несет армянский крест.

Шествие открывает группа из десяти барабанщиков и трубачей. Колонну сопровождают сотрудники полиции. Они ведут себя очень сдержанно, следят за тем, чтобы протестующие не выходили на встречную полосу, где по-прежнему открыто автомобильное движение.

ФОто: РБК

К возобновлению акций протестов призвал Никол Пашинян. До воскресенья, 29 апреля, никаких акций в Ереване не было на протяжении двух дней. Он заявил, что сбор протестующих состоится на площади Франции, а затем колонну планируется довести до площади Республики в центре армянской столицы, где пройдет митинг.

ФОто: РБК

Как сообщалось ранее, несколько сотен человек ходили по улицам живой цепью и перекрывали движение автомобилей по проезжей части. Также люди пришли на площадь Республики, а несколько десятков студентов сели на дорогу на проспекте Маштоца и не давали проезжать машинам.

Волна акций протестов в Армении прокатилась после того, как бывший лидер страны Серж Саргсян был предложен на пост премьер-министра страны. Несмотря на акции протеста против его кандидатуры, он был избран главой кабмина, но затем подал в отставку. Новые выборы премьер-министра Армении должны состояться 1 мая.