В Польше сданы в эксплуатацию первые квартиры в рамках программы «Жилье плюс» 2 29.04.2018, 18:40

1,228

Фото: Jarocinska.pl

В рамках программы квартиры даются населению в аренду с возможностью последующего выкупа.

Первые квартиры в рамках программы польского правительства «Жилье плюс» были отданы в эксплуатацию. В гмине Яроцин Великопольского воеводства жильцы получили ключи к 96 новым социальным квартирам, передает «Радио Польша».

Напомним, программа «Жилье плюс» призвана дать возможность получить свое жилье тем, кто располагает более низкими доходами, в связи с чем не может взять ипотечный кредит.

В рамках программы квартиры даются населению в аренду с возможностью последующего выкупа.

В Яроцине в первую очередь квартиры получили семьи с маленькими детьми и постоянно проживающие в гмине.

Бурмистр Яроцина Адам Павлицкий считает, что строительство является хорошей инвестицией, благодаря которой люди не будут уезжать из гмины, а может, их количество даже увеличится:

«Если количество жителей увеличивается, то это прямой фактор роста города, благодаря чему он развивается. Если количество жителей снижается, то город исчезает».

По словам председателя Яроцинского общества социального строительства Ежи Вольского, построены современные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры метражом от 36 до 55 кв. м.

В настоящее время по всей Польше идет строительство порядка двух тысяч квартир в таких городах, как Бяла-Подляска, Катовице, Валбжих и Гдыня.