Польского ксендза, который строит костел в Гатово, высылают из Беларуси

Польского ксендза, который строит костел в Гатово, высылают из Беларуси6
- 29.04.2018, 18:57
Ксендза высылают из Беларуси за нарушение ПДД.
Ксендз Кшиштоф Посвята CSMA несет служение в городке Гатово под Минском, где строит новый храм. Но закончить начатую стройку не успеет — до 30 апреля он должен выехать из Беларуси, пишет catholic.by.
За последний год он трижды превысил скорость на дороге, что привело к отказу в продлении разрешения на служение.
Переговоры не дали результатов
27 апреля Митрополит Тадеуш Кондрусевич провел встречу с Уполномоченным по делам религий и национальностей Леонидом Павловичем Гуляко, во время которой решалось, сможет ли о. Кшиштоф нести дальнейшую работу в Беларуси.
Но позитивных новостей встреча не принесла.
Согласно Постановлению о пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, принятому в Беларуси в 2008 году, два и более административных нарушения могут привести к отказу в пребывании.
Митрополит Тадеуш Кондрусевич обратил внимание на следующий момент:
«Закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, принятый в Беларуси в 2010 году, говорит, что иностранец может не получить визу, если имеет пять и более административных правонарушений.
Речь идет о пятикратном нарушении, а не двух- или трехразовом. Выходит, иностранцев делят на два сорта: простой человек и священник. Это настоящая дискриминация иностранных священнослужителей.
Никто не ставит под сомнение, что белорусские законы должны сохраняться, но этот юридический аспект следует учитывать».
Впервые в Беларусь о. Кшиштоф приехал в 1992 году еще диаконом. Тогда его очень тронула вера белорусов и их гостеприимство. Через 20 лет он решил приехать сюда уже на пастырскую работу.
Сегодня священник-михолит — настоятель прихода св. Михаила Архангела в Гатово. Благодаря его усилиям здесь был возведен пастырский центр для детей и молодежи с часовней и ораторием. А сейчас идет строительство костела.
«Костёл рассчитываем построить за пять лет, это будет первая католическая святыня в Гатово», — отмечает священник.
«На территории прихода, к которому относятся также прилегающие Михановичи и Мачулищи, живет около девяти тысяч человек. Здесь есть церковь, костела же еще не было».
Первый этаж храма уже возведен.
Официальной причиной несогласования дальнейшего служения стали нарушения правил дорожного движения. Священник не отрицает: да, нарушения были.
«Голова часто забита заботами о служении, о приходе — и не всегда, нажимая на педаль, видишь, на какой скорости едешь. Но если нарушил, можно забрать автомобиль, запретить ездить на какой-то период, но зачем высылать меня из Беларуси, которую я так полюбил?..» — вздыхает священник.
Священник показывает справки на служение, которых за годы работы уже накопилось на целую папку — каждую из них он аккуратно складывает в отдельный файл.
Разрешение на служение всегда выдавалось на определенный срок: три месяца, полгода, год. И через некоторое время его нужно было продолжать. И так со всеми иностранными священниками и монашествующими, работающими в Беларуси.
«Да, я поляк, но Святую Мессу я всегда провожу по-белорусски. Я служу людям и не понимаю, почему людей надо лишать пастыря, который приехал сюда, чтобы служить», — заключает священник.