Польского ксендза, который строит костел в Гатово, высылают из Беларуси 6 29.04.2018, 18:57

Фото: catholic.by

Ксендза высылают из Беларуси за нарушение ПДД.

Ксендз Кшиштоф Посвята CSMA несет служение в городке Гатово под Минском, где строит новый храм. Но закончить начатую стройку не успеет — до 30 апреля он должен выехать из Беларуси, пишет catholic.by.

За последний год он трижды превысил скорость на дороге, что привело к отказу в продлении разрешения на служение.

Переговоры не дали результатов

27 апреля Митрополит Тадеуш Кондрусевич провел встречу с Уполномоченным по делам религий и национальностей Леонидом Павловичем Гуляко, во время которой решалось, сможет ли о. Кшиштоф нести дальнейшую работу в Беларуси.

Но позитивных новостей встреча не принесла.

Согласно Постановлению о пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, принятому в Беларуси в 2008 году, два и более административных нарушения могут привести к отказу в пребывании.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич обратил внимание на следующий момент:

«Закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, принятый в Беларуси в 2010 году, говорит, что иностранец может не получить визу, если имеет пять и более административных правонарушений.

Речь идет о пятикратном нарушении, а не двух- или трехразовом. Выходит, иностранцев делят на два сорта: простой человек и священник. Это настоящая дискриминация иностранных священнослужителей.

Никто не ставит под сомнение, что белорусские законы должны сохраняться, но этот юридический аспект следует учитывать».

Впервые в Беларусь о. Кшиштоф приехал в 1992 году еще диаконом. Тогда его очень тронула вера белорусов и их гостеприимство. Через 20 лет он решил приехать сюда уже на пастырскую работу.

Фото: catholic.by

Сегодня священник-михолит — настоятель прихода св. Михаила Архангела в Гатово. Благодаря его усилиям здесь был возведен пастырский центр для детей и молодежи с часовней и ораторием. А сейчас идет строительство костела.

«Костёл рассчитываем построить за пять лет, это будет первая католическая святыня в Гатово», — отмечает священник.

«На территории прихода, к которому относятся также прилегающие Михановичи и Мачулищи, живет около девяти тысяч человек. Здесь есть церковь, костела же еще не было».

Фото: catholic.by

Первый этаж храма уже возведен.

Официальной причиной несогласования дальнейшего служения стали нарушения правил дорожного движения. Священник не отрицает: да, нарушения были.

Фото: catholic.by

«Голова часто забита заботами о служении, о приходе — и не всегда, нажимая на педаль, видишь, на какой скорости едешь. Но если нарушил, можно забрать автомобиль, запретить ездить на какой-то период, но зачем высылать меня из Беларуси, которую я так полюбил?..» — вздыхает священник.

Фото: catholic.by

Священник показывает справки на служение, которых за годы работы уже накопилось на целую папку — каждую из них он аккуратно складывает в отдельный файл.

Фото: catholic.by

Разрешение на служение всегда выдавалось на определенный срок: три месяца, полгода, год. И через некоторое время его нужно было продолжать. И так со всеми иностранными священниками и монашествующими, работающими в Беларуси.

Фото: catholic.by

«Да, я поляк, но Святую Мессу я всегда провожу по-белорусски. Я служу людям и не понимаю, почему людей надо лишать пастыря, который приехал сюда, чтобы служить», — заключает священник.