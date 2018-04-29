Фотофакт: Парень, который уснул на работе, стал мемом 1 29.04.2018, 19:09

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Парень попал под фотошопный огонь и пользователи наделали с ним огромное количество смешных фотожаб.

Спать на работе это не только приятно (ты спишь, а тебе за это ещё и платят), но ещё и опасно. Дело даже не в лютом боссе, который непременно наорёт на тебя, а в твоих коллегах, которые могут сфотографировать тебя и выложить фото в интернет. Так и получилось с парнем, известным в интернете как TheOrangeDuke, чьё спящее фото было опубликовано в интернете, с просьбой сделать с ним что-нибудь смешное, передает telegraf.com.ua.

Парень попал под жесточайший фотошопный огонь и пользователи наделали с ним огромное количество смешных фотожаб, на лучшие из которых мы предлагаем вам взглянуть далее.