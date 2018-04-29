«Аэрофлот» уволит назвавшую Калининград Кенигсбергом стюардессу 3 29.04.2018, 19:10

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Стюардессу «сдал» декан школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала уволить бортпроводницу, которая назвала Калининград Кенигсбергом. Обещание опубликовано в Twitter перевозчика, передает РБК.

Журналист, декан школы телевидения МГУ Виталий Третьяков написал в микроблоге, что 25 апреля во время полета в Калининград на русском языке пункт назначения в объявлении назвали правильно, а в английском варианте употребили ранее использовавшееся название. «Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?» — поинтересовался он.

Перевозчик заявил, что после проверки информация подтвердилась, поблагодарил за сигнал и пообещал уволить сотрудницу. Третьяков возразил, что объявление было озвучено мужским голосом, однако в компании заявили: «Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом». Представители «Аэрофлота» добавили, что бортпроводница сама подтвердила факт происшествия.

Третьяков написал на странице «ВКонтакте»: «По-прежнему считаю, что я не мог перепутать женский голос с мужским. И знаю (много раз летал), что такие объявления в начале и в конце полета все последние годы делает командир корабля». «Если наказали невиновного (ую) (кстати, я никого наказывать не просил), то готов свидетельствовать в его (ее) пользу, если он (она) ко мне обратится», — добавил он.

В разговоре с РБК Третьяков назвал возможное увольнение бортпроводницы «Аэрофлота» «чрезмерным наказанием».

«Реакцию «Аэрофлота» видел только как ответ на мой твит, с аккаунта, который называется «Аэрофлот». Факт [произнесения Кенигсберга] подтвердился, и там было написано, что бортпроводница будет уволена. На что я тут же ответил, а причем здесь бортпроводница, я помню, что голос был мужским, и обычно все такие сообщения в последние годы делает командир самолета, что знают все, кто часто летает. На что мне ответили: вы ошибаетесь, такие сообщения — это обязанность старшего бортпроводника», — рассказал Третьяков.

Он выразил надежду, что невиновный не будет наказан. «Я не следователь, я не требовал никого наказать, не требовал никаких увольнений и разбираться, кого там реально уволили, уволили ли вообще или иначе наказали, в мои планы не входит». «Несмотря на то что, на мой взгляд, это вопиющий случай, когда в главной авиакомпании страны называют так город, имеющий другое официальное название, увольнение за это — это слишком большое наказание. Достаточно было бы какого-то публичного выговора или чего-то в этом роде. Увольнение не справедливо, не адекватно тому, что произошло», — добавил он.

Калининград получил нынешнее название после Великой Отечественной войны. До этого город был столицей Восточной Пруссии (Германия) и отошел к СССР по результатам Потсдамской конференции. Вопрос о возвращении исторического названия Кенигсберг неоднократно поднимался. В 2011 году тогдашний губернатор Николай Цуканов заявил, что этот вопрос может быть решен с помощью референдума, но голосование так и не было проведено.