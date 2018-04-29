И не друг, и не враг, а - так… Телеграм-канал «Запретное мнение»

29.04.2018, 19:22

Эрдоган машет Путину ручкой и удаляется в сторону США.

В то время, как ватные патриоты строят картонные "тройственные" союзы с Турцией и Азербайджаном, главный член данного союза - Эрдоган - собрался кинуть очередной (какой там по счету?) нож в спину друга Владимира.

Турция приняла решение вступить в Западную коалицию, возглавляемую США. Первые совместные действия пройдут в сирийском Манбидже. Помимо этого, Турция почти согласовала с Америкой покупку системы ПВО Patriot.

В целом: ситуация предсказуемая. Эрдоган выдавил из союза с РФ все возможные бонусы и теперь с чистой душой может уходить, так как дальнейший союз с Путиным становится якорем для реализации последующих задач, которые куда проще решать, имея в союзниках именно Западную коалицию.

Раздражает турков и Иран, которому они были вынуждены отдать Алеппо ради беспроблемного продвижения "Щита Евфрата" в 2016 году. Алеппо турецкому лидеру нужен кровь из носу - получив крупнейший и важнейший город Сирии, турки смогут начать собирание вокруг него суннитских земель. Кто возьмет Алеппо - тот возьмет и всю суннитскую часть Сирии. В этом опять же, огромную помощь может оказать Западная коалиция.

О чем мы постоянно говорили - сбылось в точности до мелочей. В Сирии каждый преследовал свой собственный интерес (в случае РФ он так и остался загадкой), игра подходит к концу, и игроки тянут финальные карты.

Эрдоган говорит Путину спасибо, машет ручкой и удаляется в сторону США. Никаких обид - только бизнес. Путину же в данной ситуации остаётся лишь поставить трек "если друг оказался вдруг..."

Телеграм-канал «Запретное мнение»