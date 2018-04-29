Богатейший человек мира запускает в космос Скайуокера (Видео, онлайн) 29.04.2018, 19:37

Старт из-за грозы в восточном Техасе сегодня переносили уже трижды.

Если ничего не помешает, запуск ракеты-носителя New Shepard от американский компании Blue Origin с манекеном на борту состоится ровно в 19:42 по Минску. Сегодня состоится восьмой испытательный запуск ракеты New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin с многоразовым кораблем на борту.

Открытие стартового окна запланировано на 19:42. Старт из-за грозы в восточном Техасе сегодня переносили уже трижды.

В пассажирской капсуле ракеты будет "брат" Спейсмена из SpaceX - манекен Скайуокер.

New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя (РН) и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли.

Двигатель РН работает на водороде и кислороде. В ходе 110-секундного полета он развивает тягу до 490 килоньютонов и выводит капсулу на высоту около 40 км. После этого ступень самостоятельно садится при помощи двигателя, а рассчитанная на 6 пассажиров капсула летит по инерции вверх еще более 60 км, достигая линии Кармана - условной границы между атмосферой и космосом, после чего совершает посадку на парашютах.

Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания, которой владеет богатейший человек мира Джефф Безос, приобрела 770 кв. км земли в штате Техас.

В 2015 году впервые успешно спустили РН и капсулу, на 2018-й запланированы тест-полеты с человеком на борту.