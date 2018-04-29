В аварии на Львовщине пострадали два белоруса 29.04.2018, 19:39

Машина минчан слетела с горы.

В селе Карпатское Турковского района Львовской области во время автомобильной экспедиции с горы слетела машина с двумя минчанами. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, бригада скорой помощи уже забрала их в больницу, пишет Zaxid.net.

Во Львовской области с 28 апреля по 1 мая проходит трофи-экспедиция «Карпатский Кордон ’18». Как рассказал один из координаторов мероприятия Александр Ревонюк, участники должны были прокладывать собственные маршруты, не повторяя других. Всего в мероприятия планировали присоединиться несколько десятков экипажей.