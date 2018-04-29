Макрон, Меркель и Мэй заявили о готовности ЕС защищать торговые интересы 1 29.04.2018, 19:57

Cтраны ЕС будут готовы защищать свои торговые интересы, если США примут меры, которые будут направлены против них.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что страны ЕС будут готовы защищать свои торговые интересы, если США примут меры, которые будут направлены против них. Об этом они заявили, говоря о планах США ввести торговые пошлины на импорт стали и алюминия написал на своей странице в Twitter представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает РБК.

«Они согласились с тем, что США не должны принимать меры в торговой политике, которые направлены против Европейского союза, а в противном случае ЕС будет готов в рамках международных торговых договоренностей защищать свои интересы», — говорится в его заявление.

В сообщении британского кабинета министров отмечается, что Мэй, Макрон и Меркель подчеркнули жизненно важное значение стальной и алюминиевой промышленности, а также выразили обеспокоенность влиянию, которое на нее могут оказать американские тарифы. «Лидеры пообещали продолжить тесное сотрудничество с остальной частью ЕС и американской администрацией, чтобы полностью снять тарифы США», — говорится в сообщении британского правительства, опубликованного она сайте кабмина.

Президент США 9 марта ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. По его словам, таким образом Соединенные Штаты защищают «благосостояние у себя дома». Пошлины вступят в силу 1 мая.

В связи с решением Трампа страны ЕС выразили обеспокоенность и начали разрабатывать контрмеры, сообщало агентство Bloomberg. В свою очередь, Трамп предложил альтернативу пошлинам, а именно квоты на ввоз в США стали и алюминия. Американский лидер хочет снизить на 90% объем поставов этих металлов в его страну. Решение, согласиться или нет на это предложение, Канада и европейские страны должны принять до 1 мая.