В Армении протестующие взяли под контроль весь Ереван 5 29.04.2018, 20:10

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Акция продлятся по 1 мая, пока в парламенте Армении не определятся с новым премьером.

С 29 апреля в столице Армении возобновились протесты. Лидер оппозиции Никол Пашинян призвал сторонников выйти на улицы. Акция продлятся по 1 мая, пока в парламенте не определятся с новым премьером, пишет real-vin.com.

Армянская оппозиция собирается добиться окончательной победы. Правящая в республике Республиканская партия экс-президента С. Саргсяна отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства. Несмотря на это, в оппозиции хотят продолжать протесты пока не будет достигнут окончательный результат. А именно — пока не изберут премьер-министром Пашиняна.

Сегодня активисты прошли центральными улицами Еревана уже с оркестром, как победители – под приветствия автомобилистов. В 18.00 по Минску на площади Республики начался митинг.