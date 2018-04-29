На границе Беларуси с ЕС стоит больше двух тысяч фур и 500 легковых машин 1 29.04.2018, 20:12

1,393

На границе Беларуси со странами Евросоюза сегодня образовались огромные очереди из автомобилей.

Всего насчитывается более 2 тысяч фур и 500 легковых машин, сообщает Государственный пограничный комитет.

По состоянию на 16.00 на выезде из Беларуси в Литву "Каменном Логе" стояло более 480 фур, в "Котловке" — 260, в "Беняконях" — 290, в "Привалке" — 250.

На латвийской границе также напряженная ситуация: в "Григоровщине" — 310 грузовиков, в "Урбанах" — 300. На польской границе очереди меньше: "Брузги" — более 80 машин (на въезд — 60), "Берестовица" — 40 (на въезд — 80), "Козловичи" — 40.

Что касается легковушек, то наибольшее количество ждет в "Каменном Логе" — 100 машин.