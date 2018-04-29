Видеофакт: В Канаде самолет со сломанным двигателем приземлился на загруженное шоссе 1 29.04.2018, 20:32

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Удивительно мягкую посадку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Двухмоторный самолёт с четырьмя пассажирами и двумя членами экипажа на борту приземлился прямо на оживленной дороге в Калгари, Канада. Пилот успел сообщить на землю, что потерял топливный насос. Удивительно мягкую посадку зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает newsyou.info.

Как сообщает CBC, в результате случившегося никто не пострадал. Джейсон Грэм из Департамента пожарной охраны Калгари отметил, что пилот выполнил «потрясающую работу», сумев безопасно посадить самолёт.

Свидетели посадки подтвердили, что пассажиры воздушного судна были шокированы, но не получили никаких травм. Отмечается, что воздушное судно на несколько часов заблокировало автомобильное движение, но в конечном счёте его отбуксировали на обочину.