закрыть
29 апреля 2018, воскресенье, 22:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Михаил Боярский: Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит»

4
  • 29.04.2018, 20:57
  • 1,379
Михаил Боярский

Известный музыкант раскритиковал питерских футболистов, которые «работают только за зарплату».

Российский артист Михаил Боярский считает, что главного тренера клуба Роберто Манчини нужно увольнять в случае непопадания в Лигу чемпионов.

- Если «Зенит» не пробьется в Лигу чемпионов, сезон следует признать провальным?

- Тогда Манчини - до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит».

- Ничего себе…

- Да. Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату, - цитирует музыканта «Спорт-Экспресс».


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский