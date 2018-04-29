Михаил Боярский: Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит» 4 29.04.2018, 20:57

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Михаил Боярский

Известный музыкант раскритиковал питерских футболистов, которые «работают только за зарплату».

Российский артист Михаил Боярский считает, что главного тренера клуба Роберто Манчини нужно увольнять в случае непопадания в Лигу чемпионов.

- Если «Зенит» не пробьется в Лигу чемпионов, сезон следует признать провальным?

- Тогда Манчини - до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит».

- Ничего себе…

- Да. Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату, - цитирует музыканта «Спорт-Экспресс».