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Как в Гродно прошел исторический фестиваль

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  • 29.04.2018, 21:09
ФОто: tut.by

В Гродно приехали реконструкторы из Польши, Чехии и Беларуси.

В воскресенье, 29 апреля, около гродненского Нового замка можно было увидеть старинные шатры, дам в пышных одеяниях, воинов в старинной амуниции, а также посмотреть на быт XVI−XVII веков, воссозданный прямо на лужайке. В Гродно приехали реконструкторы из Польши, Чехии и Беларуси. Уже третий раз во дворике музея прошли Дни Стефана Батория. Как это было — в фоторепортаже tut.by.

ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by
ФОто: tut.by

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