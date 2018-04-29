Как в Гродно прошел исторический фестиваль 1 29.04.2018, 21:09

ФОто: tut.by

В Гродно приехали реконструкторы из Польши, Чехии и Беларуси.

В воскресенье, 29 апреля, около гродненского Нового замка можно было увидеть старинные шатры, дам в пышных одеяниях, воинов в старинной амуниции, а также посмотреть на быт XVI−XVII веков, воссозданный прямо на лужайке. В Гродно приехали реконструкторы из Польши, Чехии и Беларуси. Уже третий раз во дворике музея прошли Дни Стефана Батория. Как это было — в фоторепортаже tut.by.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by