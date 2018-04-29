Никол Пашинян призвал армян выйти на улицы в день выборов премьера 2 29.04.2018, 21:11

Никол Пашинян

Фото: panorama.am

Лидер протестов в Армении призвал всех протестующих собраться на центральной площади Еревана 1 мая.

Лидер оппозиции предложил своим сторонникам собраться в день выборов премьера на площади Республики, передает РБК.

«А как мы проведем этот день, будет зависеть от того, какая политическая атмосфера будет в этот день», — подчеркнул Пашинян.

Выступая на митинге, Пашинян заявил, что все оппозиционные фракции пообещали поддержать его как народного кандидата в качестве премьера на голосовании 1 мая, а правящая республиканская фракция — что не будет препятствовать голосованию.

«1 мая у нас есть возможность превратить нашу фактическую победу в юридическую», — подчеркнул оппозиционер.

«Из-за нашего движения международный рейтинг Армении поднялся до небывалых высот. Мы выиграли без единой капли крови», — сказал Пашинян, добавив, что при этом нельзя терять чувство реальности и движение протеста должно оставаться мирным.

Пока не известно, поддержит ли Пашиняна кто-либо из республиканцев. «Завтра утром я должен встретиться с представителями всех парламентских фракций, чтобы вечером вас проинформировать, что победа вашего кандидата на выборах 1 мая гарантирована», — отметил он.

Пашинян призвал жителей Еревана во вторник, в 17:00 (16 по Минску), снова выйти на марш по столице, а в 19:00 (18 по Минску) снова пригласил всех на митинг на площадь Республики, где пообещал рассказать о результатах переговоров с фракциями.

«Да, я готов взять на себя ответственность и стать премьером Армении, потому что я служу народу Армении, Нагорному Карабаху и республике», — завершил Пашинян свою речь.

Три партии парламента Армении — «Елк», «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн» — поддержат кандидатуру Пашиняна на выборах премьера. Это — 47 депутатов, остальные 58 мест в парламенте контролирует правящая партия. Для выбора премьера необходимо 53 голоса.