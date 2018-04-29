Blue Origin успешно запустила свою суборбитальную ракету 1 29.04.2018, 21:13

Фото: qz.com

Ракета-носитель и капсула для экипажа ракеты успешно вернулись на землю.

Американская компания Blue Origin провела восьмое испытание своей новой версии системы New Shepard для суборбитальных полетов, об этом говорится на странице в Twitter компании.

Как отмечается на сайте, ракета-носитель и капсула для экипажа ракеты успешно вернулись на землю. «Поздравляем нашу команду и нашу постоянную нагрузку на борту», — говорится в сообщении компании.

Пользователи в Twitter опубликовали у себя на страницах кадры с испытаний, на которых видно, как капсула и ракета приземляются.

Впервые Blue Origin провела испытания своей новой версии системы для суборбитальных полетов в декабре 2017 года. Она состоит из космического корабля, многоразовой одноступенчатой ракеты. Во время полетов в капсуле для экипажа находится манекен, оснащенный датчиками. По сравнению с более старой версией, она оснащена широким иллюминатором и улучшенной тепло-защитой. В 2018 году Blue Origin хочет запустить с помощью своей системы капсулу с человеком внутри.