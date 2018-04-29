Blue Origin успешно запустила свою суборбитальную ракету

Blue Origin успешно запустила свою суборбитальную ракету1
- 29.04.2018, 21:13
Ракета-носитель и капсула для экипажа ракеты успешно вернулись на землю.
Американская компания Blue Origin провела восьмое испытание своей новой версии системы New Shepard для суборбитальных полетов, об этом говорится на странице в Twitter компании.
Как отмечается на сайте, ракета-носитель и капсула для экипажа ракеты успешно вернулись на землю. «Поздравляем нашу команду и нашу постоянную нагрузку на борту», — говорится в сообщении компании.
Beautiful capsule touchdown! #BlueOrigin #NewShepard #Mission8 pic.twitter.com/iYZK86NGFN— Geoff Ryken (@geoffryken) 29 апреля 2018 г.
Пользователи в Twitter опубликовали у себя на страницах кадры с испытаний, на которых видно, как капсула и ракета приземляются.
.@blueorigin #NewShepard #Mission8 stage 1 separation https://t.co/Msb3XUgXcG pic.twitter.com/2Ti9RwA5La— Massimo (@Rainmaker1973) 29 апреля 2018 г.
Впервые Blue Origin провела испытания своей новой версии системы для суборбитальных полетов в декабре 2017 года. Она состоит из космического корабля, многоразовой одноступенчатой ракеты. Во время полетов в капсуле для экипажа находится манекен, оснащенный датчиками. По сравнению с более старой версией, она оснащена широким иллюминатором и улучшенной тепло-защитой. В 2018 году Blue Origin хочет запустить с помощью своей системы капсулу с человеком внутри.