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Брестчане на акции протеста: Чиновникам мы не доверяем!

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  • 29.04.2018, 21:28

Тысячи брестчан вышли на акцию протеста против аккумуляторного завода.

29-го апреля на сцене Парка воинов-интернационалистов состоялся разрешенный властями Бреста митинг против строительства завода, передает «Белсат».

На митинге собрались до 2500 тысяч человек.

Под Брестом китайская компания быстрыми темпами строит аккумуляторный завод. Работа завода может нанести сильный вред здоровью людей из-за выбросов свинца в радиусе 30 километров.

Свинцовая пыль от производства способствует появлению многих серьезных заболеваний, в том числе раковых.


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