Украинскому политзаключенному Грибу в РФ продлили арест 1 29.04.2018, 21:31

Павел Гриб

Похищенному в Беларуси украинцу продлили арест на два месяца.

Октябрьский райсуд Краснодара в России продлил срок содержания в СИЗО 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб, передает Громадське.

Согласно сообщению, арест продлен на два месяца - до 4 июля.

По словам его отца, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

Отмечается, что судья не пустил на заседание украинского консула и мать Павла Гриба. Личного свидания с матерью Павлу также не позволили. Игорь Гриб уточнил, что за более 8 месяцев нахождения Павла в российском СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.

Также его отец сообщил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".