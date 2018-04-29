Тренер брестского «Динамо» из Шотландии: Брест – чудесное место 29.04.2018, 21:37

Питер Левен

Фото: dailyrecord.co.uk

Футбольный тренер из Шотландии рассказал о жизни в Бресте.

Шотландская газета Daily Record опубликовала 29 апреля статью о Питере Левене – шотландце, который недавно стал тренером белорусского футбольного клуба «Динамо» (Брест). Belmir.by cделал перевод данного материала, автор которого – Скотт Макдермотт.

«Перелет из Ньюкасла в Париж, затем в Минск. И даже после этого Питеру Левену еще три часа ехать до работы. К счастью, рядом – доверенный переводчик Сергей, который готов доставить шотландца в его новый офис в Бресте, недалеко от границы с Польшей.

Непросто быть так далеко от семьи. Постоянные звонки по FaceTime дочери Элле – не выход. Но Питер надеется, что это далекое путешествие в итоге сможет привести его в какой-нибудь из топовых европейских клубов.

В игре за «МК Донс»

Фото: Getty Images Europe

Левен сейчас является тренером академии клуба «Динамо» (Брест), а также консультирует дублирующий состав. Это далеко от позиции ассистента главного тренера в «Килмарноке», где он работал с Ли Кларком и Ли Маккалохом.

Попробовав высшую шотландскую лигу, Питер мог бы сделать другой выбор, оставшись где-то поблизости. Играя за такие английские клубы, как «МК Донс», «Честерфилд» и «Оксфорд», он завязал много контактов, полезных при поиске работы.

Но в 34 года, на старте своей тренерской карьеры, он не хочет попасть в этот эквивалент беличьего колеса. Поэтому когда возникла возможность попробовать что-то из другой оперы, он ухватился за нее.

Левен – первый шотландский тренер, который работает в белорусском клубе. С профессиональной точки зрения, ему дали карт-бланш на воплощение своих идей по улучшению игры молодых игроков «Динамо».

Но что более важно, Левен изучает новый язык, новую культуру – и видит сейчас перед собой перспективу потенциально превратиться в главного тренера какой-нибудь европейской команды.

«Не хочу быть стереотипным британским наставником, который заканчивает борьбой за те же самые работы, что и все остальные. Как игрок я был довольно креативным. Поэтому и сейчас как тренер готов идти на риск».

«Хочу попробовать другие вещи. Конечно, я скучаю по семье, и иногда приходится нелегко. Но, как говорит моя супруга Лорен, это лишь 18 месяцев моей жизни. Если не сработает, можно вернуться назад».

«А пока, если не могу приехать домой, на выходные встречаемся семьей в Варшаве или Париже».

«Тяжело, но я должен воспользоваться этим шансом. Он появился буквально из ниоткуда через друга моего агента в Лондоне и его компании BC Pro Sports».

С Ли Кларком и Ли Маккалохом

Фото: dailyrecord.co.uk

«Сейчас я здесь, и очень хочу выучить русский, потому что в смысле профессии это открывает мне пути в таких странах, как Россия, Украина и Польша – повсюду здесь. И в итоге могу оказаться в «Зените» или где-то еще – никогда не знаешь наперед».

«Я хочу изучить разные языки. Пеп Гвардиола сказал пару недель назад в интервью, что английские тренеры должны выезжать за границу – и он прав».

«В конце концов, я хочу работать тренером за рубежом. Хочу попробовать это. У меня есть свои собственные идеи, и я ненавижу, когда люди говорят мне, что делать. Хочу быть сам себе хозяин».

«Если завтра появится работа в Шотландии, я, наверное, буду очень сильно думать. Я чувствую, что сейчас на новой дороге, и смотрю на вещи немного по-другому. Нахожусь в своем приключении и наслаждаюсь им. Очень хочу увидеть, куда оно меня приведет».

«Здесь я могу совершать ошибки. Моя задача сделать игроков лучше, поэтому есть возможность пробовать. И если что-то не работает, я могу сказать: «Хорошо, больше так делать не будем».

В Бресте живет 350 тысяч человек, но Левену тяжело здесь найти кого-то, кто говорит по-английски. Это часть его вызова. И он намеренно просит Сергея оставлять его в городе одного – просто чтобы посмотреть, как он справится.

«Брест – чудесное место, и я был приятно удивлен тем, насколько он хорош. Но если говоришь с кем-то старше 30 лет, то почти наверняка он не знает английский. Если кто помоложе – может завязаться разговор. Но все равно это редко».

«В клубе ко мне чудесно отнеслись. Сергей – просто бриллиант, и моя брестская квартира отличная. Они сделали все, чтобы я чувствовал себя хорошо. Сергей переводит мои слова на русский, а если я иду к зубному врачу, он идет со мной – делает все».

«Я уже знаю довольно много русских слов. «Привет», «как дела», «спасибо» – такие вещи. Могу даже сказать игроку русскую фразу вроде «Нежнее с мячом» или «Играй проще».

«Сергей забирает меня по утрам и увозит домой по вечерам. Он даже возит меня по магазинам, когда мне надо. Но иногда я прошу его забирать меня попозже, чтобы выйти из зоны комфорта.

«Мне нужно соображать и пытаться понять, что местные мне говорят. Не хочу надеяться на него все время. Должен учиться разговаривать сам, ведь именно поэтому я здесь».

С точки зрения тренерской работы Левену позволено экспериментировать с молодыми подающими надежды игроками «Динамо».

Питеру пришлось смириться с тем, что технически они отстают от британских сверстников, но ему импонируют их отношение и желание учиться.

«Это другая культура, и я должен это помнить. В плане технической базы в Великобритании стандарты намного выше. Но в академии клуба некоторые ребята, приехавшие издалека, живут на стадионе».

«У них здесь есть комнаты, их кормят, и автобус академии отвозит их на тренировку и обратно. Это лучше, чем у некоторых клубов в Шотландии».

В игре за «МК Донс»

Фото: Getty Images Europe

«Но отрицательная сторона в том, что здесь у них нет аналитиков и других технических сотрудников. Пытаюсь изменить это. Я работал тренером в академии в Мидлсбро, где они одни из самых лучших. И хочу взять ее за образец для «Динамо».

«Все ребята здесь увлеченные и хорошо физически развиты. Наверное, им не хватает разве что вот этой технической искусности».

«Я и наш испанский тренер Давид составляем учебный план на каждую неделю. Но есть и другие наставники, которые тренируют команды. Мы ставим все на свои места, а затем контролируем процесс».

«Мне было бы тяжело стоять на кромке поля и выкрикивать команды – их надо еще переводить, и уже может быть поздно. Поэтому во время игр стараюсь сидеть где-то позади и вмешиваюсь лишь когда надо. Говорю с игроками в перерыве и после игры».

«Но если уж мне действительно требуется спуститься к скамейке запасных и втолковать что-то как следует, то это я сделаю. Иногда просто не можешь не вовлекаться».