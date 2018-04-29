Победа активистов: Стройку развлекательного центра у Свислочи отменили 29.04.2018, 21:46

Фото: the-village.me

Стройку остановили благодаря протестам местных жителей и активистов.

Возле гостиницы «Беларусь» планировали построить многофункциональный молодежный развлекательный центр, но проект вызвал протесты местных жителей и активистов. Позже стало известно, что стройка отменена, так как не прошла экологическую экспертизу, сообщает The Village Беларусь.

В начале этого года появилась информация о том, что неподалеку от Свислочи, по улице Сторожевская, 11 запланировано строительство молодежного развлекательного центра. Заказчиком выступал ЗАО «Комкон».

Власти объясняли постройку «расширением культурно-развлекательной сферы Минска, увеличением количества рабочих мест, развитием туристической инфраструктуры, содействием занятости населения в районе и повышением качества его жизни».

Планировалось возвести молодежный развлекательный центр общей площадью 17 602 квадратных метров на четыре этажа с подземным паркингом. Внутри должны были разместиться многозальный кинотеатр, ресторан с танцполом, летнее кафе, бильярд, конференц-зал, магазин печатной продукции, зона продажи сувениров, выставочные залы, административные помещения, подземный паркинг и помещения технического и вспомогательного назначения.

Местные жители и городские активисты выступили резко против застройки в водно-зеленом диаметре. Озвучивалось ухудшение природной среды, увеличение транспортного потока и другие минусы, которые будут вызваны появлением развлекательного центра в парковой зоне.

Сегодня нам стало известно, что застройки не будет. Руководитель проекта «Город для горожан» Денис Кобрусев сообщил, что проект не прошел государственную экологическую экспертизу, а выявленные нарушения, оказались действительно серьезными нарушениями и препятствием строительству.

Экспертиза проводилась «Республиканским центром государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.