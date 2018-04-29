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В совет директоров нефтяной компании Saudi Aramco впервые вошла женщина

  • 29.04.2018, 21:54
Линн Эльзенханс
Фото с сайта rbc.ru

Назначение Линн Эльзенханс стало знаковым для Саудовской Аравии и всей нефтяной индустрии.

В совет директоров государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco впервые вошла женщина, сообщает tvrain.ru со ссылкой на Reuters. Место в совете заняла бывший гендиректор американской нефтяной компании Sunoco Линн Эльзенханс.

Forbes называл Эльзенханс первой женщиной-руководителем крупной нефтяной компании. В 2011 года она заняла 46-е место в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала.

Всего в совет директором Saudi Aramco вошли пять новых членов, в том числе бывший топ-менеджер Chevron Phillips Chemical Питер Селла и директор Dow Chemical Эндрю Ливерис. Решение о назначение в совет принимает правительство Саудовской Аравии.

Reuters отмечает, что назначение Эльзенханс стало знаковым для Саудовской Аравии и всей нефтяной индустрии, где женщины редко занимают руководящие посты.


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