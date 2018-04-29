«Белорусские рэкетиры эволюционировали из «братков» в интеллигентных мужчин и женщин» 1 Светлана Балашова, Свободные новости плюс

29.04.2018, 22:08

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Современные рэкетиры появились в больших и маленьких магазинах нашей страны несколько лет назад.

Многие считают, что девяностые годы безвозвратно канули в Лету, и сегодня рэкетира не найдешь и не встретишь. На самом деле это не так. Вместе с преобразившимся белорусским обществом преобразились и рэкетиры, причем они, можно сказать, эволюционировали из «братков» в интеллигентных мужчин и женщин.

Сегодняшние рэкетиры ходят в солидных костюмах и не с битами под мышкой, они используют не грубую силу, а норму закона и компетенцию государственных органов. При этом особой популярностью у современных белорусских рэкетиров пользуется розничная торговля продовольственными товарами.

Я буду жаловаться!

Современные рэкетиры появились в больших и маленьких магазинах нашей страны несколько лет назад. Представьте себе такую картину: заходит покупатель в какой-нибудь гипермаркет. Находит, скажем, глазированный сырок с истекшим сроком годности и, ликуя, зовет к себе продавца:

— Вот, смотрите, что вы людям продаете! Это же кошмар! Я сейчас в госконтроль буду жаловаться!

Но вместо того, чтобы искать телефон контролеров, требовать книгу замечаний и предложений, этот самый покупатель начинает вести себя иначе. Успокаивая нервничающего продавца или даже директора, он предлагает… пройти обучающие курсы о правилах ведения торговли. Тогда о злосчастном сырке будет забыто навсегда. Курсы, естественно, платные. А в случае отказа покупатель грозит проверками, инстанциями и даже закрытием магазина.

Что происходит? В магазине под личиной простого покупателя скрывается представитель какого-нибудь ООО типа «Защитники потребителей». Еще в августе 2016 года исполнительный директор ассоциации розничных сетей Татьяна Закжевская пыталась бороться с проблемой вымогательства под предлогом защиты прав потребителей, обращаясь и в генпрокуратуру, и в КГК, и в тогдашнее Министерство торговли.

На одной из пресс-конференций она рассказала: «Мы видим, что лжеобщества имеют миллионные обороты долларов по республике. Люди, не стесняясь, принимают деньги на общественные объединения, при которых есть свои коммерческие организации… Зная, как многие обыватели, мягко говоря, недолюбливают торговых работников, «защитники» делают свои рейды публичными, смакуя каждый свой выход в торговый зал в стиле: «Ату этих торгашей!».

При этом они прекрасно понимают, что по указу президента № 510 общественные объединения защиты прав потребителей не могут проводить проверки торговых объектов, потому и играют роль «простых покупателей», имея в карманах бланки договоров о проведении обучающих курсов».

Самое время сказать о прибыли. В том же 2016 году стоимость курсов доходила до двухсот рублей на каждого участника. Только на первый взгляд кажется, что это мало. Да, если магазин маленький, где-то в поселке, то «улов» — 2—3 человека, а из сотрудников гипермаркетов набирается вполне приличная команда «желающих» поучиться на платных курсах.

К примеру, в 2015 году оборот только одного «общества» составил два миллиарда неденоминированных рублей, а подобных организаций только в Минске на тот момент было 17 в форме ООО, которые использовали в своем названии слово «потребитель». Непонятно, как они прошли через отделы регистрации исполкомов. Деньги зарабатывались фактически из воздуха. За ноябрь—январь 2015—2016 гг. по Минску и Минской области эти семинары посетило 1065 человек, было заключено за три месяца 892 договора на их проведение.

Как можно бороться с «ходунами»? Никак!

В августе 2016 года по предложению ассоциации ритейлеров состоялось совещание, посвященное теме «ходунов» (так их окрестили в Минторге), то есть теме мошенничества и вымогательства.

Оказалось, Министерство торговли в курсе подобной практики «раскручивания» торговых сетей на деньги.

Представитель Министерства образования пояснила, что этот вид деятельности — семинары, курсы — не относится к лицензируемой и поэтому не является надзорным. Запретить такие мероприятия невозможно: под запрет попадут и полезные востребованные курсы от других коммерческих структур.

Представитель МВД тоже развела руками: мы не можем их привлечь к ответственности, потому что следователи не видят состава преступления. Говорят, что продавцов начинают опрашивать, а те глаза в пол: хорошие курсы, мы сами на них пошли, никто не заставлял… Действиям «ходунов» даже статью 208 УК за вымогательство не инкриминируешь, потому что физическое насилие не применялось.

Юристы крупных торговых сетей на том совещании признались, что зачастую не в силах защитить своих клиентов: злоумышленникам государство будто создало все условия для их мошеннической деятельности.

Конечно, дошло дело и до конкретных предложений: от запрета на законодательном уровне любых проверок торговых объектов хотя бы на год, чтобы «ходунам» нечем было пугать продавцов, до внесения в уголовную статью о вымогательстве соответствующих поправок. Дальше разговоров тогда дело не пошло.

От них не убудет!

— В Беларуси действуют очень жесткие штрафы за нарушение санитарных норм, связанных с реализацией товара с истекшим сроком годности, — объясняет сложившуюся ситуацию кандидат юридических наук Игорь Лаптенок. — Минимальный штраф составляет 30 базовых величин, даже если это была всего лишь пачка печенья стоимостью 50 копеек. При этом максимальный штраф может составить для магазина 500 базовых величин (11 500 рублей). А ведь продовольственный магазин на 30% — скоропортящиеся товары.

Ни для кого не секрет, что в 80 продовольственных магазинах из 100 всегда можно найти просроченный товар. По большей части это случается потому, что даже в небольшом торговом зале в 200 квадратных метров в реализации находится несколько тысяч единиц товара, а работают не больше десяти человек. Какими бы ответственными и добросовестными ни были сотрудники, нельзя гарантировать, что в магазине в какой-то момент не окажется в торговом зале просроченного товара.

Современные рэкетиры как раз и используют нюансы розничной торговли. Им достаточно зайти в любой продовольственный магазин, найти там просроченный товар и пробить его через кассу. После этого нужно сфотографировать чек и товар, и тут же предъявить директору ультиматум: или им «отстегивают» определенную сумму, или в санстанцию отправляется жалоба по факту реализации просроченного товара, что грозит штрафом. Естественно, из двух зол выбирается меньшее. На легализацию конкретно преступных доходов только в Минске работают десятки организаций «защитников». Некоторые «покупатели-защитники» поступают проще и наглее. Чтобы не тратить время, не ходить по магазину, покупают товар, срок годности которого не истек, и спокойно уходят домой. Возвращаются с этим же товаром через неделю и снова пробивают его через кассу. Попробуй докажи потом санстанции, что товара уже не было в реализации — он ведь получен ранее от поставщика!

— Игорь Михайлович, но ведь сейчас почти везде есть видеокамеры. Неужели нельзя доказать наглый подлог?

— Самостоятельные попытки некоторых директоров магазинов закончились ничем, благодаря, главным образом, стражам правопорядка. В одном случае, когда с помощью установленных в торговом объекте видеокамер был зафиксирован факт, что товар с истекшим сроком годности был подложен «покупателем», в милиции ответили, что видеозапись не может служить доказательством, так как у вымогателя не запросили согласия на проведение этой записи. В другом случае, в ответ на заявление, что женщина-рэкетир требовала деньги за фиктивный семинар под угрозой сообщения в центр гигиены и эпидемиологии о выявленной в магазине просрочке, дознаватель в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела написал, что после прибытия сотрудников милиции «женщина вела себя вежливо и культурно, каких-либо угроз в адрес сотрудников магазина не высказывала».

ДФР пришел на помощь

Недавно стало известно, что департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку в отношении нескольких обществ, сотрудники которых занимались выявлением просроченного товара в продовольственных магазинах и вымогательством денег под страхом сообщения в контролирующие органы. Некоторые «общества защиты потребителей» возглавляют бывшие чиновники или сотрудники контролирующих органов, которые прекрасно знают как нюансы законодательства, так и проблемы торговых сетей. Этим бывшим чиновникам не составило никакого труда построить свой бизнес на несовершенстве белорусского законодательства.

Сейчас ДФР приступил к серьезной проверке. Надо отметить, что на сегодняшний день «защитных» обществ только в Минске и Минской области около 50, но начали проверку пока шести обществ: ООО «Потребительский экспресс», ООО «Потребительская поддержка», ООО «Потребительская опора», ООО «Потребительский гарант», ООО «Потребительский шанс» и ООО «Потребительский консультант». У этих организаций затребованы договоры на проведение обучающих семинаров за 2015—2017 годы, а во все торговые сети отправлены запросы о том, заключались ли в указанный период сотрудниками торговых сетей договоры с указанными обществами, при каких обстоятельствах они заключались и оказывались ли в реальности услуги по проведению семинаров.

Собрано уже около тысячи объяснений сотрудников различных торговых сетей, которые рассказывают о заключенных и оплаченных ими договорах и о том, что на самом деле никакие услуги не оказывались. Это при определенных обстоятельствах может дать ДФР основание возбудить уголовное дело по ст.243 УК РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Дело в том, что при фиктивности услуг у соответствующего субъекта возникает двойное налогообложение. Выручка, полученная от фиктивных услуг, признается внереализационным доходом и дополнительно облагается налогом в зависимости от той системы налогообложения, которую применяет провинившийся субъект. Вопрос лишь в том, удастся ли ДФР набрать у всех торговых сетей информацию, достаточную, чтобы сумма причиненного государству ущерба в виде недоплаченного налога составила 1000 и более базовых величин, что является порогом для возбуждения уголовного дела. Если у ДФР все выгорит, то современных рэкетиров ждут нелегкие времена.

И это только начало. Есть надежда на то, что после проверки перечисленных выше шести ООО остальные «общества защитников», занимающиеся подобной деятельностью, ждет такая же участь.

Светлана Балашова, Свободные новости плюс