«Евровидение-2018»: Alekseev провел первую репетицию

«Евровидение-2018»: Alekseev провел первую репетицию1
- 29.04.2018, 22:19
Репетиционное выступление белорусского участника назвали очень драматичным.
Первая репетиция участников полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение 2018» прошла в воскресенье в Лиссабоне.
В официальном аккаунте «Евровидения» в Twitter появились комментарии по поводу всех участников полуфинала, репетиции которых состоялись в это воскресенье. Так, репетиционное выступление украинца, который представит на конкурсе Беларусь, назвали очень драматичным.
На сцену в рамках первого полуфинала Alekseev впервые поднимется 8 мая, представитель Беларуси выступит под номером 8 с англоязычной песней «Forever».
There's a very gothic romance vibe going on from ALEKSEEV, and it's very dramatic! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/PbCHojMSch— Eurovision (@Eurovision) 29 апреля 2018 г.
«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая.