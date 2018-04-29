«Евровидение-2018»: Alekseev провел первую репетицию 1 29.04.2018, 22:19

Репетиционное выступление белорусского участника назвали очень драматичным.

Первая репетиция участников полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение 2018» прошла в воскресенье в Лиссабоне.

В официальном аккаунте «Евровидения» в Twitter появились комментарии по поводу всех участников полуфинала, репетиции которых состоялись в это воскресенье. Так, репетиционное выступление украинца, который представит на конкурсе Беларусь, назвали очень драматичным.

На сцену в рамках первого полуфинала Alekseev впервые поднимется 8 мая, представитель Беларуси выступит под номером 8 с англоязычной песней «Forever».

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая.