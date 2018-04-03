Канаду призвали инициировать в G7 расширение санкций против РФ 3.04.2018, 7:32

Диаспорные организации Канады обратились к министру иностранных дел страны.

Девять диаспорных организаций Канады обратились к министру иностранных дел Христе Фриланд с просьбой инициировать расширение санкций против РФ в рамках Акта Магнитского на саммите G7, который состоится летом в провинции Квебек. Об этом говорится в открытом письме с подписями представителей объединений евреев, латышей, албанцев, чехов, словаков, венгров, эстонцев, поляков и украинцев.

В письме указано, что такие санкции "посылают мощный сигнал репрессивным, тоталитарным режимам по всему миру, что они не могут безнаказанно нарушать права человека".

Подписанты обращают внимание, что США, Канада и Великобритания на законодательном уровне закрепили санкции в рамках так называемого акта Магнитского, однако Франция, Германия, Италия и Япония "не обладают необходимыми законодательными механизмами, которые бы позволили им привлечь к ответственности иностранцев".

Укринформ отмечает, что в парламенте Канады сразу несколько групп депутатов выразили намерение призвать премьер-министра Джастина Трюдо внести в повестку дня на саммите G7 расширения санкций против России, путем поощрения всех развитых стран принять собственные версии акта Магнитского.

31 марта правительство Канады заявило о готовности наложить дополнительные санкции против России.