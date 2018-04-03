Какими продуктами белорусы кормят россиян 1 3.04.2018, 7:36

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Как за последние пять лет белорусские производители уходили с российского рынка?

Лукашенко обеспокоен непрекращающейся торговой войной с Россией. Она регулярно вводит ограничения на ввоз продукции белорусских предприятий. В первую очередь, претензии относятся к отечественным производителям продовольствия.

«Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте», — заявил Лукашенко. За последние годы такие фразы звучали от него неоднократно. Но что это меняет?

Завтра твоей страны проанализировало, сколько составляла доля России в поставках важнейших продовольственных товаров за последние пять лет. По большому счету, с 2012 по 2017 год картина осталась прежней.

Только по сахару доля российского рынка составляет сегодня чуть более 50%. Но диверсификация рынков по этому продукту была проведена еще в начале 2000-х годов и лишь после того, как Беларусь на уровне межправительственного соглашения взяла на себя обязательства по ограничению экспорта сладкого продукта.

По остальным девяти позициям, которые приведены в таблице, доля России составляет от 78,1 до 98%, а по четырем из них – молоку и сливками несгущенным, готовой или консервированной рыбе, говядине замороженной и пахте, йогурту и кефиру — выросла.

Топ-10 важнейших экспортных продовольственных позиций Беларуси на российском рынке в 2017 году