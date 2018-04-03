В работе YouTube произошел масштабный сбой 1 3.04.2018, 7:46

Сбои в работе видеохостинга зафиксированы в более чем 30 странах.

Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру жалуются на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе хостинга зафиксированы в более чем 30 странах. В их числе Россия, Украина, США, Канада, Германия, Бразилия, Швеция, Великобритания, Мексика, Бельгия, Аргентина, Турция, Чили, Швейцария, Индия, Франция, Испания, Италия, Австрия и др.

Сложности с работой сайта испытывают 41% пользователей, еще у 38% наблюдаются проблемы с просмотром видеозаписей, а 20% не могут войти в свои учетные записи. Также пользователи сообщают о проблемах при попытке зайти на различные каналы. Кроме того, юзеры столкнулись с проблемой отвечать кому-либо в комментариях.

В YouTube отреагировали на массовые сбои в работе сервиса.

"Видите эту надпись «Ошибка 500» на YouTube? Уже работаем над этим!", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что как только удастся устранить затруднения в работе, будет запущено обновление сервиса.