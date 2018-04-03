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Колхоз банкрот, спиртзавод закрыли: как город стал деревней

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  • 3.04.2018, 7:50
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Архивное фото belta.by

Лынтупы могут превратиться в агрогородок или обычную деревню.

Городок Лынтупы имеет свой герб и флаг, а статус городского поселка приобрел полвека назад, в 1967-ом. Но вскоре поселок может превратиться в агрогородок или обычную деревню. Официально – чтобы улучшить уровень жизни: мол, учителя в школах получат повышенную зарплату, а школьники – возможность питаться за бюджетные средства.

О ситуации в городе сообщает «Белсат».


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