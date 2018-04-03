Габи Кики: Трудно гулять по Могилеву одному 3 3.04.2018, 7:54

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Камерунский защитник "Днепра" Габи Кики посетовал на не всегда приятные встречи с людьми на белорусских улицах.

"Могилевская команда приняла меня замечательно, мне здесь все нравится. Но в то же время порой чувствую себя одиноко, ведь я единственный африканец в коллективе, в городе.

Люди на улицах реагируют на меня, на цвет моей кожи не всегда положительно. Если встречаются болельщики, то они сразу узнают во мне игрока "Днепра", но если нет, то мне трудно гулять по городу одному. Зачастую дело не ограничивается только вниманием прохожих. К примеру, в бобруйском супермаркете меня так и назвали — "негр", или как там у вас называют, "черный". Поэтому предпочитаю всегда быть в компании кого-то из партнеров по команде", — признался африканский легионер в эфире программы "Время футбола" на канале "Беларусь 5", передает Прессбол.