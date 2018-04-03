В апреле два понедельника - выходные 3.04.2018, 8:08

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Зато в этом месяце белорусы дважды работают в субботу.

О переносе рабочих дней говорится в одном из постановлений Совмина. Так, в понедельник, 16 апреля, мы отдыхаем, но отрабатываем этот рабочий день в ближайшую субботу после Пасхи - 14 апреля. Радуницу - день поминовения усопших - мы отмечаем во вторник, 17 апреля. Выходит, что у нас три дня выходных: с 15-го по 17-е. Будет и еще одна рабочая суббота - 28 апреля, пишет kp.by.

Последний понедельник месяца, 30 апреля, нерабочий. Получается, что 29, 30 апреля и 1 мая - День труда - белорусы снова отдыхают.

В постановлении Совмина также сообщается: организациям предоставлено право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.