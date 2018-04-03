New York Post разместила на обложке карикатуру с Трампом, пинающим Путина 4 3.04.2018, 8:13

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Иллюстрация посвящена высылке 60 российских дипломатов из США.

Американская газета New York Post разместила на обложке выпуска от 27 марта карикатуру, на которой президент США Дональд Трамп пинает главу Кремля Владимира Путина.

Иллюстрация посвящена высылке российских дипломатов из США и закрытию Генконсульства РФ в Сиэтле.

26 марта Трамп поручил депортировать из страны 60 российских представителей в связи с отравлением в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

29 марта Кремль в ответ объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.