Кадровая политика Кремля - мина замедленного действия 3.04.2018, 8:41

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Евгений Ройзман

Фото: Ekbrealty.ru

Чем дольше находишься у власти, тем больше деградируешь.

Досрочная отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева состоялась, потому что Кремль не хотел брать на себя весь негатив из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом мэр Екатеринбурга (Свердловская область) Евгений Ройзман рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время".

"Кто-то все равно должен брать на себя ответственность и нести ее – это первое. Второе: для всех было очевидно, что власть в ситуации с Кемерово не просто вела себя неправильно, а власть себя вела неадекватно. Просто неадекватно ситуации и неадекватно здравому смыслу", – заявил он.

Ройзман напомнил, что Тулеев попросил прощения за пожар, в котором погибли десятки людей, не у жителей Кемерово, а у президента РФ Владимира Путина.

"Когда показывают кадры с того заседания, видно, что нельзя так долго находиться у власти. Не просто власть начинает деградировать, а человек в этой ситуации начинает деградировать, перестает понимать, что происходит, и адекватно воспринимать действительность. Это, можно сказать, профессиональная деформация", – отметил он.

Чиновник назвал кадровую политику Кремля "миной замедленного действия".

"Это хорошо кончиться не может. Люди на местах это видят и понимают. Совершенно разные мотивы назначения, совершенно разные мотивы поддержки того или иного представителя. Мы эти мотивы не знаем. Они не в паблике. Они не озвучиваются. Это не демократия, это называется немного по-другому. Потом придут историки, расскажут, как это на самом деле называется", – резюмировал он.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.

1 апреля губернатор подал в отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". За "многолетнюю работу во главе региона" чиновника поблагодарил Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Ройзман, будучи основателем фонда "Город без наркотиков", был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года.

3 апреля 2018 года Свердловское законодательное собрание может отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга. На митинг против этого накануне вышли несколько тысяч жителей города, сообщалРойзман в Twitter.