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Почему власти хотят обложить белорусов еще одним налогом?

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  • 3.04.2018, 8:49
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Экономическая ситуация в стране шаткая, нет четкой макроэкономической стабильности.

— На повестке дня стоит обсуждение вопроса о включении в состав налоговой системы взносов в ФСЗН в виде социального налога либо сохранения действующей страховой системы в виде отдельного платежа и отдельного внебюджетного государственного фонда, − сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Государство выигрывает от замены социальных взносов во внебюджетный Фонд соцзащиты на социальный налог в том, что оно немного сократит расходы на содержание органа, занятого социальными отчислениями и выплатами. Передача социальных выплат под контроль другого органа — это, скорей, межведомственное изменение, поэтому то ни население, ни бизнес не почувствуют разницы от нововведений, заявила в интервью «Завтра твоей страны» научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

— Если процент отчислений для предприятий и работников не изменится, то о структурном реформировании системы социального страхования говорить пока рано. Это инструмент, нацеленный на снижение давления на бюджет, — отмечает эксперт.

Замену взносов в ФСЗН социальным налогом директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова называет актуальным шагом, который включит социальные отчисления в налоговую нагрузку, сделав их более понятными.

— Сейчас в Беларуси при подсчете бремени государства в процентах от ВВП или налоговой нагрузки этот взнос не учитывается, из-за чего искажается статистика. В других государствах эта выплата считается социальным налогом и входит в налоговую нагрузку. Через ввод социального налога мы придем к унификации методологии с международным сообществом, — считает Наталья Рябова.

Перевод социальных отчислений в налог означает его включение в бюджетную систему и подчинение закону о бюджете. Это сделает доходы и расходы Фонда соцзащиты более подотчетными налогоплательщикам. Сейчас же эксперты считают этот фонд одной из наиболее закрытых госструктур.

— Это государство в государстве, и никто извне не понимает, что в нем происходит. В результате, судя по судебным процессам, там возможна коррупция. В связи с этим бОльшая открытость и прозрачность не помешали бы, − подчеркивает директор SYMPA.

ФСЗН уже больше пяти лет испытывает дефицит, который компенсируется трансфертами из республиканского бюджета. Если фонд станет составной частью бюджета, более обоснованными будут и перераспределения средств внутри него, считают эксперты.

От социального налога до пенсионной реформы – один шаг?

80% всех выплат из ФСЗН составляют пенсии. Вот почему население особенно заинтересовано в успешности системы социального страхования. Но сейчас работники отчисляют в ФСЗН только 1% от зарплаты, остальные 34% — компании и организации, в которых они работают. В результате высокие отчисления в ФСЗН бьют по конкурентоспособности предприятий, ограничивают их возможности по повышению зарплат и не развивают у работников ответственность за свое содержание в старости.

Эксперты называют одно решение для двух существенных проблем. Одна из них в том, что все налоговое бремя лежит на плечах предприятиях. Среди соседей Беларусь является лидером по уровню налоговой нагрузки на бизнес, в том числе из-за отчислений в ФСЗН. Это определенные дискриминационные моменты для бизнеса. Вторая проблема – нагрузка на экономически активное население из-за роста количества людей пенсионного возраста. Если в 2011 году на одного пенсионера приходилось 1,78 работника, то в 2016-м – 1,6. Хотя с постепенным увеличением пенсионного возраста, стартовавшим в начале 2017 года, к концу года количество пенсионеров снизилось на 25 тысяч по сравнению с 2016-м, но количество людей пенсионного возраста продолжит расти. Солидарная пенсионная система вряд ли справится с такими изменениями.

Если не решить, то избежать еще больших проблем поможет снижение нагрузки по социальным выплатам с нанимателей и повышение роли самих работников, считают эксперты. Повышение ответственности работников за свои будущие пенсии станет шагом в реформировании системы социального страхования и подготовит почву для более глубоких изменений.

— Необходимо разделить налоговую нагрузку между нанимателями и работниками. В том числе можно увеличить обязательные индивидуальные отчисления работниками на свои пенсионные накопительные счета. Можно предоставлять определенные льготы компаниям, которые помогают своим работникам открывать накопительные пенсионные счета, либо — непосредственно населению, чтобы заинтересовать его позаботиться о своей содержании в старости, − отмечает Мария Акулова.

Пока экономическая ситуация в стране достаточно шаткая, нет четкой макроэкономической стабильности, проводить подобные радикальные изменения невозможно, не ударив по качеству жизни населения. Но без реформ не обойтись, и эксперты предлагают правительству обдумать и начинать готовить почву для серьезных изменений в пенсионной системе.

Опыт других стран показывает, что такая подготовительная работа смягчит негативные эффекты от неизбежного реформирования системы социального страхования.


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