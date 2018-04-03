Румбутис провел в поезде 80 часов, чтобы попасть на матч молодежной сборной в Сан-Марино 3.04.2018, 8:57

Больше 4 тысяч километров по земле из-за любви к хоккею.

25 марта молодежная сборная Беларуси в гостях выиграла у сборной Сан-Марино. В Европу команда добиралась самолетом, но без своего главного тренера. За несколько дней до отлета Людас Румбутис получил серьезную травму глаза. И после четырех операций врачи запретили специалисту летать. Оставлять команду без присмотра тренер не хотел и отправился в Сан-Марино поездом. Таким же способом Румбутис возвращался в Беларусь. Дорога заняла около 80 часов.

Журналисты «Трибуны» встретились с тренером через день после его возвращения из «кругосветки». В здание технического центра АБФФ Румбутис входит в зимней кепке и солнцезащитных очках. Говорит, так оберегает глаз от сильного ветра и солнца. В помещении тренер «разоружается», напоминает себе, что скоро нужно закапать капли, и начинает беседу с шутки:

– Смотрел как-то шоу «Голос». Девочка выступила, не прошла и убежала за кулисы. Вернулась через минуту в костюме крокодила. А ее Дмитрий Нагиев с цветами встречает. Дарит букет и говорит: «Первый раз крокодилу цветы дарю». Так и я: впервые буду рассказывать о том, как я ездил в поезде :).

Травма

– Получил ее на хоккее – саданули клюшкой в переносицу. Первое время боялся открыть глаз. Думал, вытечет. В общем, как говорится, намотали глаз на клюшку :). Чистая случайность. 20 лет играю без визора и все было в порядке, а тут… Алиса Фрейндлих любит говорить: «Три четверти века думала, что все у меня впереди». Вот и я так: думал, что все впереди, а когда получил по глазу, понял, что надо было визор использовать.

– Кто вас так отоварил?

– Фамилии не назову, но это хоккеист, поигравший в КХЛ. Самое интересное, что совсем плохо стало на следующий день. Добрался до федерации и уже отсюда поехал в 10-ю больницу. Оказалось, что все очень серьезно. При плохом развитии событий хрусталик мог провалиться в глаз. Врачам пришлось экстренно вмешиваться. В первый день сделали три операции (оказалось, порваны почти все связки), а через два дня еще одну – ставили дренажную систему, чтобы снизить давление.

– Сколько длились операции?

– Первая больше полутора часов. Остальные поменьше – где-то час. Спасибо врачам «десятки» – очень хорошие специалисты. При выписке сказали, что нельзя испытывать перегрузку, нагружать организм физически, избегать нахождения на ветру и под сильным солнцем. Вот и хожу в солнцезащитных очках.

В больнице лежал неделю. Потом побыл денечек дома, привел себя в порядок и в пятницу рано-рано утром уехал в Сан-Марино.

– Как травма скажется на вашем зрении?

– Лучше точно не станет :)

Может, восстановится процентов на 20-30. Но давай не будем бежать впереди паровоза.

Минск – Сан-Марино

– Когда решили, что поедете поездом?

– Как только мне сказали, что нельзя летать, в федерации стали прорабатывать варианты маршрута по железной дороге.

– Почему нельзя было довериться Олегу Радушко? Он был бы за главного, а вы – спокойно лечились.

– Сразу после первой операции Олег приехал ко мне в больницу. Мы разговаривали больше двух часов – обсуждали план подготовки. Мне очень легко с ним работать. Олег знает мои требования еще со времен совместной работы в «Немане». В общем, после беседы он был полностью готов к сбору.

– Пусть бы и игрой руководил. Сан-Марино – не самый сильный соперник.

– Это всем так кажется. Вот Андорра 1:1 сыграла с шотландцами, которые реально претендуют на выход из группы. Чехи обыграли хорватов, а потом поехали в Грецию и получили 0:3. Это молодежный футбол.

На сборе мы сыграли неофициальный товарищеский матч с итальянской командой из Д4. Накидали им 11 мячей. Мне говорили, что ребята чувствовали себя раскованно. Но вышли против Сан-Марино в «официалке», забили два – и все… Что-то сломалось. Психология. С мужиками просто. Они умеют контролировать эмоции. А с молодежью надо аккуратно. Чуть перегнешь палку – жди беды. Или карточек будет много, или вообще черт-те что начнется. У ребят ноги бегут быстрее, чем они думают.

– И вы решили, что лучше самому руководить?

– Да. Все-таки я главный тренер. Как приехал, услышал фразу: «О, Румбутис тут. Вернулся авторитарный режим» :).

– Кто помогал составлять маршрут?

– Администратор нашей команды Андрей Игнатович – очень толковый молодой человек. В итоге маршрут оказался очень удобный. Из Минска до Милана на российском поезде Москва-Ницца. Потом из Милана до Римини на «скоростной электричке». А оттуда до Сан-Марино всего 15 километров. Там меня встретили представители федерации и завезли на машине.

Сложность была одна. В Милан поезд приезжал не на центральный вокзал, а в Римини электричка уходила через час с центрального. Добраться можно было или на поезде, который курсирует между вокзалами, или на такси. Выбрал второй вариант, так как разбираться с билетами не хотелось. Да и время на дорогу тратится одинаковое. Заплатил 15 евро и спокойно добрался.

– Поезд из Минска до Милана идет 33 часа. В каких условиях ехали?

– Купе было одноместное и просто отличное! Туалет, душ – в «номере». Единственный минус – отсутствие интернета. Зато было много времени, чтобы еще раз изучить игру Сан-Марино. Пересмотрел нарезки матча с Молдовой и Чехией. Еще раз перечитал и пересмотрел то, что готовил ребятам для теории. Изучать соперника начал еще в декабре. Но вывести алгоритм того, как они играют, невозможно. Состав меняется постоянно. Но все же попытался разложить все по полочкам.

– До вагона ресторана было далеко?

– Я еду в купе заказывал. Но не потому, что мажор. Просто не хотел рисковать глазом. Переходы между вагонами могут быть ветреными. А меня в больнице предупредили: «Не дай Бог кто-то с инфекцией или простудой рядом – моментально отразится на глазе». Поэтому я исключил все контакты с людьми и общался только с проводником. В коридор выходил полюбоваться красотами, когда там никого не было.

– Кормили вкусно?

– Да. Завтрак входил в стоимость билета, а на ужин антидепрессанты – пара бутылок пива, стейк. Плюс во время стоянки в Варшаве заскочил в «Макдональдс». Купил нагетсы, картошку и кетчуп. Перекусил немного в обед. Правда, поляки накололи – кетчуп не положили. Но это профессия такая :)

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– Знаете, сколько стоит билет в такое купе?

– Нет. За все платила федерация (согласно сайту БЖД, билет в такое купе стоит от 2500 до 4300 рублей – Tribuna.com). Изначально планировали отправить меня в СВ, но по каким-то причинам не удалось забронировать место. Плюс из-за глаза мне были необходимы только нижние полки.

– Как коротали время в дороге?

– Пытался читать, но долго нельзя. Спасала хорошая музыка на ноутбуке. С конца прошлого года я плотно подсел на блюзы: слушаю, пытаюсь сам играть. Вот и в поезде слушал.

За компьютером работал всего пару часов в день. Остальное время анализировал Сан-Марино, слушал музыку и гулял по вагону. Прогуливался спокойно, но нужный километраж все равно не набирал. Пока лежал в больнице, нахаживал в день по 10-12 километров. Зачем? Ну, чтобы не закиснуть и быть в тонусе!

– Забавные случаи были?

– На таможне в Бресте в купе зашел Саша Грищенко – футболист брестского «Динамо», которого я тренировал еще в 1989-м! Толковый опорник был. В свое время его даже звали в московский «Локомотив». Я знал, что он таможенником работает, но не предполагал, что мы встретимся именно так. Пока поезд «переобували», пили кофе и разговаривали. Хорошо провели время.

– Он вас досматривал?

– А что у меня смотреть? Из вещей только рюкзак со сменным бельем, средствами гигиены, ноутом, зарядным и тапками. Да и то, оказалось, что зря тапки брал. В поезде выдают.

А еще когда из Милана в Римини ехал, на одной из станций в вагон зашли футболисты и тренеры «Эмполи». Они ехали то ли на игру, то ли с нее. Представь, команда на поезде. Очень прикольно.

Игра

– Матч получился очень рваным. Полтора тайма мы провели очень хорошо, а потом стали проседать. Дело в том, что из-за обильных снегопадов в Италии пришлось готовиться на синтетике. Впервые на траву вышли только на предматчевой тренировке. А мы и так всю зиму провели на синтетике за исключением парочки ребят, которые были на заграничных сборах со своими командами. Поэтому второй тайм, особенно после 60-й минуты, нам не удался.

Перед игрой случился интересный момент. Снегом замело поле возле отеля, и пацаны, чтобы не спускаться вниз с горы на искусственный газон, взяли лопаты и расчистили себе кусочек травы. Итальянцы в шоке: футболисты бегают с лопатами!

Второй момент, который повлиял на матч, самоуверенность. Забили два, имели еще 3-4 шикарных момента и подумали, что легко все дастся. А потом вмешался судья. Хозяева стали откровенно симулировать, выпрашивать фолы и провоцировать. А он велся на это. Просто ужас. Не знаю, как ты напишешь, но санмаринец подойдет к нашему, за жопу схватит, на ногу наступит и повалится. Судья видит, что игрок упал, и свистит. Пацаны завелись: «Ионыч, невозможно, б##дь!» Просто наглецы! По-хорошему в харю надо дать. В общем, эти карточки разбили всю игру.

В перерыве я завелся прилично. Меня даже успокаивали. Почему? После первого тайма должны были вести намного больше. 2:0 – это не тот счет на выезде с Сан-Марино, после которого надо успокаиваться. Всунут дурной гол и начнется.

Кстати, хочу сказать спасибо группе болельщиков, которая приехала в Сан-Марино и классно нас поддерживала. Пацаны их потом поблагодарили после игры.

Сан-Марино – Минск

– Сколько часов вы ехали назад?

– Двое суток. Не было прямого поезда, поэтому добирался с пересадками. Переезд вышел сумасшедшим. Сперва меня вместе с командой довезли до миланского аэропорта. Потом оттуда на автобусе добрался до вокзала. Поезд в Вену уходил через 8 часов. Загнал в телефон карту центра города, выбрал пешеходный маршрут и отправился на прогулку. Ходил, смотрел по сторонам. Когда уставал, садился в кафе, выпивал бокал вина и двигал дальше. «Убил» так часа четыре.

– Что видели интересного?

– Побывал на центральной площади, где памятник Микеланджело и кафедральный собор. Последний раз был в Милане в 90-м году, во время чемпионата мира по футболу. Ходил на матч-открытие Аргентина – Камерун, который проходил на «Сан-Сиро». В общем, освежил воспоминания.

Вечером сел на ночной поезд до Вены. Ехал в купе с тихим, спокойным попутчиком. Без особых эксцессов. Только утром испытал шок. Просыпаюсь рано, смотрю в окно – снег лежит. Думаю, блин… Опять. А оказалось горы. Через часик «спустились» и все стало нормально. В Австрии очень красивые пейзажи. Глаз не оторвать. Проезжаем луг – косули пасутся. Прелесть.

– По Вене тоже погуляли?

– Нет. Накрапывал дождик. Поэтому поезда до Варшавы ждал на вокзале. Поговорил с тренерами, с командой. Благо в Вене отличный интернет, чего не скажешь о Милане, где с Wi-Fi просто катастрофа. В Вене очень классный вокзал. Много мест, чтобы скоротать время до поезда. В Милане все как-то иначе. Мне вообще показалось, что там нет классического зала ожидания. Еще и место нахождения поезда объявляют минут за 10-15 до отправления, после чего толпы людей с котомками бегут к нужной платформе. А еще на площади напротив вокзала много нищих, беженцев и африканских переселенцев. Спят прямо на улице на каких-то матрасах.

Скоростная электричка из Вены довезла до Варшавы за несколько часов. В «отсеке» 6 человек, а нас было трое. Я и две польки – молоденькая и постарше. Молодая везла огромного кота в переноске. Девчушке лет 20, кот весит килограмм 15. Когда она его поднимала, ее перекашивало. Жалко было немного :)

. Думал, куда ты его тащишь?

– Не поинтересовались?

– Я с ними не общался. Я вообще мало с кем разговаривал в путешествии. Это я сейчас выгляжу более-менее, а тогда фингал еще был приличный. Поэтому прятался от людей, чтобы не произвести совсем уж негативное впечатление.

– На каком поезде ехали из Варшавы в Минск?

– Меня приятель на машине забрал. На самом деле вечером из Варшавы в Минск не уехать. Пришлось бы искать ночлег и удлинять поездку. А так я в 3 часа ночи был в Гродно, где меня уже ждал сын. Спустя три часа мы были дома.

– Утомились?

– Обратный путь всегда короче. Вот и я назад ехал дольше по времени, но приехал быстрее. Настроение победное, с глазом все нормально. Было легко. Туда ехать было намного утомительней. Прилично прибивало понимание того, что ты не можешь ускорить поезд. Если на машине втопил газ и поехал быстрее, то в поезде не ты рулишь. Если осталось ехать 20 часов, надо просто смириться.

– Футболисты и тренеры суеверные люди. Может, на фарт махнете на поезде и на следующий выезд?

– Лучше все-таки на самолете. Мне нельзя летать и нагружать организм физически еще два месяца. Так что к июню, когда у нас запланированы две игры в Албании, думаю, уже смогу летать. Но если вдруг врачи скажут, что нельзя, без проблем.