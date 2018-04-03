Начинается настоящая весна 3.04.2018, 9:18

Фото: weni.ru

Во вторник на юго-западе Беларуси будет до 14 градусов тепла.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 3 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью по северо-восточной части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Днем будет преимущественно без осадков, лишь в северо-западных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет западный, днем с переходом на южный, 4-9 метров в секунду, в первой половине ночи порывы до 14 метров в секунду.

Столбик термометра ночью покажет -4... +1, днем он поднимется до 4-10 градусов выше нуля. Теплее всего будет по юго-западу страны — от 11 до 14 градусов тепла.