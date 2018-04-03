закрыть
3 апреля 2018, вторник, 10:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Более 1000 нарушений обнаружены в белорусских ТЦ и кинотеатрах

1
  • 3.04.2018, 9:40

С 27 марта по всей Беларуси прошли проверки мест массового пребывания людей.

В общей сложности было проверено 160 объектов. Результат неутешительный.

«По результатам проведенных мониторингов выявлено 1062 нарушения требований промышленной безопасности. Из выявленных нарушений 71 влияет на безопасную эксплуатацию опасных объектов и создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций при их эксплуатации. В отношении данных опасных объектов вынесено 37 предложений об их приостановлении», — сообщает Госпромнадзор.

Самые распространенные нарушения: неосуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных объектов; не представляются ежегодные графики технического обслуживания и ремонта объекта газораспределительной системы и газопотребления; не представлены акты исправности заземления и молниезащиты, не проводится проверка сигнализаторов загазованности; охранники, в помещения которых выведены аварийная сигнализация из крышной котельной и сигнал из кабины лифта, не обучены, не проинструктированы и не знают порядок действий при поступлении аварийного сигнала. Очень проблемной обнаружилась эксплуатация лифтов.

Нарушения были обнаружены как на старых объектах, так и на тех, которые совсем недавно начали свою работу. Сейчас там ведутся работы по устранению недостатков.

МЧС сделало специальную интерактивную карту, где каждый может ознакомиться с результатами проверок.

Напомним, что массовые проверки начались после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, большинство из них дети.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников