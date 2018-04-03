Более 1000 нарушений обнаружены в белорусских ТЦ и кинотеатрах 1 3.04.2018, 9:40

С 27 марта по всей Беларуси прошли проверки мест массового пребывания людей.

В общей сложности было проверено 160 объектов. Результат неутешительный.

«По результатам проведенных мониторингов выявлено 1062 нарушения требований промышленной безопасности. Из выявленных нарушений 71 влияет на безопасную эксплуатацию опасных объектов и создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций при их эксплуатации. В отношении данных опасных объектов вынесено 37 предложений об их приостановлении», — сообщает Госпромнадзор.

Самые распространенные нарушения: неосуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных объектов; не представляются ежегодные графики технического обслуживания и ремонта объекта газораспределительной системы и газопотребления; не представлены акты исправности заземления и молниезащиты, не проводится проверка сигнализаторов загазованности; охранники, в помещения которых выведены аварийная сигнализация из крышной котельной и сигнал из кабины лифта, не обучены, не проинструктированы и не знают порядок действий при поступлении аварийного сигнала. Очень проблемной обнаружилась эксплуатация лифтов.

Нарушения были обнаружены как на старых объектах, так и на тех, которые совсем недавно начали свою работу. Сейчас там ведутся работы по устранению недостатков.

МЧС сделало специальную интерактивную карту, где каждый может ознакомиться с результатами проверок.

Напомним, что массовые проверки начались после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, большинство из них дети.